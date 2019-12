Kaputi kojima ne možete pogriješiti: Anna Wintour otkrila koji su modeli trenutačno najpoželjniji

Najslavnija modna urednica na svijetu, Anna Wintour koja već desetljećima drma svijetom mode, otkrila je četiri najpoželjnija kaputa u ovoj sezoni

Slavna Britanka koja desetljećima živi i radi u New Yorku u jednoj od epizoda iz video serijala Go Ask Anna, pozabavila se blagdanskom sezonom i modnim trendovima.

Anna Wintour otkrila je da joj je kad su blagdanski outfiti u pitanju najveći uzor Kate Middleton. 'Ona uvijek izgleda jednostavno besprijekorno', kaže urednica.