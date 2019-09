Kako u zrakoplovu izbjeći djecu koja plaču? Japanci imaju rješenje

Zrakoplovna tvrtka Japan Airlines uvela je nov sustav rezervacija karata koji putnicima ukazuje na to gdje će u kabini zrakoplova za vrijeme leta sjediti sasvim mala djeca

Na internetskoj stranici Japan Airlinesa stoji da posebna ikonica koju uvode 'ostale putnike upozorava na to na kojim bi mjestima mogla sjediti mala djeca'. No iz tvrtke su objavili i da ove informacije ne moraju biti u potpunosti točne jer na putovanjima vrlo često dolazi do promjena u posljednji trenutak.

Američki biznismen i osnivač nekoliko internetskim platformi Rahat Ahmed, javno je putem Twittera zahvalio japanskoj zrakoplovnoj tvrtki na ovakvoj vrsti upozorenja.

'Ovakvo upozorenje trebalo bi postati obvezno u svim avio-tvrtkama', smatra Ahmed te dodaje da bi se zaposlenici Qatar Airwaysa trebali ugledati na Japance. 'Kad sam prije dva tjedna letio na relaciji New York-Doha, pokraj mene su bile tri bebe koje su plakale', napisao je.

Njegova je objava na Twitteru izazvala brojne reakcije, među kojima su i poruke pohvale japanskoj zrakoplovnoj tvrtki, no bilo je i onih koji su pozvali na tolerantnost.

'Pa riječ je o sasvim maloj djeci. Svi smo nekoć bili tako maleni. Moramo naučiti biti tolerantni ili ćemo uskoro početi dobivati slične mape s obilježenim mjestima koja se odnose na one koji za vrijeme leta hrču, sline, puštaju vjetrove, alkoholiziraju se...', napisao je korisnik G Sundar.

Andrew Lim je napisao da je nekada 'i sam razmišljao na potpuno jednak način', no da 'nakon što mu se rodio sin, suosjeća sa svim roditeljima koji putuju s malom djecom'.

'Mala djeca ne mogu planirati kada će početi plakati', kaže jedna korisnica Twittera, a brojni njegovi korisnici pozivaju putnike kojima takva vrsta buke smeta da koriste slušalice.

Jene Johnson kaže kako "ne shvaća ljude koji se žale zbog male djece koja plaču tijekom putovanja zrakoplovom" te da ona jednostavno stavi slušalice i ništa ne čuje.

Po podacima internetske stranice flyingwithababy.com, jedna od zrakoplovnih tvrtki s najboljom politikom kada su posrijedi obiteljska putovanja je Etihad, koji roditeljima nudi besplatna dječja kolica za vožnju po zgradi zračne luke. Visoko kotiraju i Emirates te Gulf Air.