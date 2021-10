Jill Biden nastavila tradiciju američkih prvih dama: Za sastanak s papom Franjom glavu je prekrila crnim veom

Američki predsjednik i prva dama, Joe i Jill Biden, u petak su posjetili Vatikan, u kojem su se susreli s papom Franjom. Iako na glavama dama u posjeti Papi posljednjih godina crni veo nije više obavezan, Jill Biden ispoštovala je nekad vrlo strogi vatikanski dress code i pred papom Franjom se pojavila s crnim veom na glavi

Kad je u listopadu 2017. godine premijer Andrej Plenković posjetio poglavara Katoličke crkve, prvi put mu se u službenom protokolu priključila supruga Ana Maslać Plenković . Na glavi premijerove supruge tom je prigodom izostao crni veo, a ni crna haljina nije bila baš ispod koljena, kako to vatikanski protokol nalaže.

Ni njemačka kancelarka Angela Merkel , koja je Vatikan i Papu posjetila u veljači 2015. godine, nije se strogo pridržavala dress codea, iako je možda imala najviše razloga za to.

No, ova mala odstupanja od dress codea već su postala više pravilo nego izuzetak, jer kod pape Franje, koji slovi za jednog od najliberalnijih poglavara Katoličke crkve, bez pokrivala za glavu u travnju 2016. se pojavila i Sanja Orešković , supruga bivšeg premijera Tihomira Oreškovića.

No, potrebe za tim nije bilo, barem što se dress coddea tiče, jer ga je prva dama ispoštovala od glave do ispod koljena.

Naime, vatikanski protokol s godinama je olabavio svoj rigorozan dress code koji je nalagao ženama da nose isključivo formalnu odjeću, dugih rukava, dužine do ispod koljena isključivo u crnoj boji te crni veo, tzv. mantillu, koji joj pokriva glavu. Od 80-ih godina prošlog stoljeća ta su se pravila ipak izmijenila te je danas poželjno da pri susretima s papom žena nosi crni veo preko glave samo kad dolazi bez pratnje.

Time je Jill Biden nastavila tradiciju svojih prethodnica, jer su sve bivše američke prve dame, od Jackie Kennedy do Melanije Trump, tijekom službenog posjeta papi pokrile glavu crnim veom.

Uoči njihovog sastanka, tajnica za medije Bijele kuće Jen Psaki našla se pod pritiskom, jer je novinare zanimalo hoće li i tema razgovora biti pobačaj, u čemu se stavovi američkog predsjednika i poglavara Katoličke crkve bitno razlikuju.

'Predsjednik i papa Franjo suglasni su oko brojnih pitanja, od siromaštva, borbe protiv klimatske krize, do okončanja pandemije Covid-19. Sve su to iznimno važna pitanja koja imaju utjecaj i koja će biti središnji dio njihovog razgovora kad se sretnu', rekla je Psaki i dodala kako sastanak u petak ima apsolutno osobni značaj za Bidena i kako vjeruje da će to biti topao sastanak.

'Predsjednik Biden zahvalio je Njegovoj Svetosti na njegovom zagovoru za siromašne u svijetu i one koji pate od gladi, sukoba i progona. Pohvalio je vodstvo pape Franje u borbi protiv klimatske krize, kao i njegovo zalaganje za zaustavljanje pandemije kroz cijepljenje i pravičan globalni ekonomski oporavak', navodi se u priopćenju Bijele kuće nakon sastanka.

No o čemu su dvojica visokih svjetskih vođa razgovarali u četiri oka, znaju samo oni.