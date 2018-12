Jennifer Lopez ne odvaja se od skupocjene torbice koja košta pravo bogatstvo

1/13

Jennifer Lopez izgradila je impresivnu karijeru, ne samo kao pop diva, već i kao glumica, stoga joj nitko ne može zamjeriti to što s vremena na vrijeme voli posegnuti u džep i počastiti se dizajnerskim krpicama. Slavna pjevačica nedavno je viđena na Beverly Hillsu gdje je popodne provela u šopingiranju u svojim omiljenim luksuznim trgovinama Gucci, Hermes i Louis Vuitton. Torbice upravo ovih modnih kuća najveća su slaba točka zanosne latine, a u svojoj bogatoj kolekciji torbi pjevačica krije najveći broj Hermesovih birkinica kojima naprosto ne može odoljeti. Koliko je luda za ovim skupocjenim torbama potvrđuju i fotografije paparazza koji su J.Lo u šopingu uhvatili upravo s birkinicom, čija cijena iznosi oko 70 tisuća kuna. Ukoliko je riječ o modelima izrađenima od nojeve kože, cijena se u tom slučaju penje i do 390 tisuća kuna, no cijena slavnu ljepoticu ne zanima kada u izlogu vidi nešto što joj se svidi. Crnu birkinicu, sivu pletenu dolčevitu i sive traperice skinny kroja J.Lo je upotpunila nježno plavim kaputom s potpisom Max Mare, sunčanim naočalama s potpisom modne kuće Chanel i Giuseppe Zanotti gležnjačama od brušene kože.