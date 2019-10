Jennifer Aniston toliko dobro pristaje mala crna haljina da se nikada ne bi trebala skidati iz nje

Jennifer Aniston stigla je u New York kako bi promovirala svoju novu seriju 'The Morning Show' koja uskoro kreće s prikazivanjem na Apple TV+. Slavna glumica nije prošla neprimijećeno kada se zaustavila pred CBS-ovim studijem u koji je stigla na snimanje showa 'The Late Show with Stephen Colbert'. Odjevena u malu crnu haljinu lijepa Jennifer privlačila je poglede poput magneta

Od 1. studenog kreće prikazivanje nove serije 'The Morning Show' na Apple TV+, u kojoj glavnu ulogu igraju holivudske ljepotice Jennifer Aniston i Reese Witherspoon. Proteklih dana glumice imaju pune ruke posla promovirajući novu seriju koja prati događanja glavnih likova izvan seta izmišljene ranojutarnje informativne emisije, a Aniston je u utorak gostovala u emisiji 'The Late Show with Stephen Colbert'.

Zvijezda 'Prijatelja', koja je u veljači proslavila okrugli 50. rođendan, oduševila je odabirom stajlinga, ali i fenomenalnim izgledom. Glumicu su po dolasku snimili paparazzi koji je prate u stopu, uslikavši je u elegantnom i seksi outfitu koji je odabrala za gostovanje u CBS-ovoj emisiji.

Aniston je zablistala u jednostavnoj, a opet vrlo efektnoj maloj crnoj haljini midi kroja i ravno rezanog dekoltea s upečatljivim remenom u predjelu struka za koji je zakačen stražni dio haljine. Spektakularna haljina nosi potpis modne kuće Prada, a prodaje se po cijeni od 20,000 kuna.