Jedna od najljepših žena svijeta otkrila je tajnu svoje ljepote; kako napraviti domaći pakung za kosu i pomladiti lice

Glumica Priyanka Chopra indijskih korijena, poznata i kao Miss svijeta 2000., nerijetko se izdvaja kao jedna od najljepših žena u Hollywoodu, ali i na planeti. Za sve koji se dive njezinoj ljepoti, prelijepa zvijezda serije 'Quantico' i filma 'Spasilačka služba' otkrila je za InStyle kako izgleda njezina beauty rutina, koja je tajna njezinog stila te kako je s godinama izrasla u samouvjerenu i snažnu ženu svjesnu svojih kvaliteta

Iako se danas ne čini tako, lijepa Indijka otkila je kako joj je trebalo dugo da izgradi samopouzdanje.

'Samopouzdanje nije nešto s čime sam rođena. Bila sam popriličan dečkić dok sam odrastala, no moja mama je bila nevjerojatno glamurozna. Uvijek je mirisala čudesno i hodala u oblaku parfema Dior Poison. Divila sam se njezinoj gracioznosti i tome kakva je žena postala. Kako sam odrastala, postajala sam sve sličnija svojoj mami i to mi se sviđalo. No, kada sam sa 17 godina počela odlaziti na izbore ljepote, imala sam nisko samopouzdanje. Nisam znala ništa o frizuri i šminki, nisam čak znala ni kako koristiti puder', otkrila je Priyanka Chopra.