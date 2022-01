Jedini fitness program koji će vam trebati ove godine jer uključuje sve što je potrebno za uspjeh

Program fokusiran na promjenu mentalnog sklopa, navika i ponašanja, a zatim treninga, prehrane i mršavljenja

Nova godina, nove odluke. Tako često izgleda početak svake. Neki ih se drže, neki ne odlučuju jer već u startu znaju da ih se neće pridržavati. Motivacija je potrebna svima, bez obzira na koje područje života se odnose donesene odluke. Nije sebično uzeti vrijeme za sebe i posvetiti se svojim odlukama. Na taj način, postajemo motivacija i svojoj okolini.

Upravo se novogodišnje odluke često odnose na vježbanje i mršavljenje. Prosinac je mjesec u kojem većina ljudi pretjeruje s hranom i pićem, a kad siječanj pokuca na vrata, detox je riječ koja zaokupi mnoge i uđe u gotovo svačije rječnike. Odluka je uvijek i isključivo na svakom osobno. Kao što susjed ne može otići umjesto nas na posao, tako isto ni teta iz Njemačke ne može vježbati umjesto nas. Svi znamo što trebamo raditi da bi smršavili, ali kako – to raditi (redovno i dovoljno dugo) nas muči. „Promijeni se“ je program fokusiran na – kako. Kako ne odustati kad se umorimo i kad nam dosadi, kako to raditi to redovno i dosljedno, kako nastavljati kad zeznemo, kako raditi to kako treba, dovoljno dugo, disciplinirano i izvrsno. Ovo je program fokusiran prije svega na promjenu mentalnog sklopa, promjenu navika i ponašanja, paralelno s redovnim treninzima i promjenom prehrane. „Promijeni se“ traje 9 tjedana, a uključuje online video treninge, plan prehrane i tjedne radionice te svakodnevno praćenje kroz osobni dnevnik treninga i prehrane od strane kineziologinje i nutricionistice. Dnevnici prehrane se ispunjavaju kroz čitav program, a nutricionist ih pregledava i usmjerava pojedinca kroz njih svakodnevno. To je nešto što ovaj program čini drugačijim i osobnijim.

Ovaj intenzivan program fokusiran je na rast i razvoj osobnosti, kako bi i ostvarili sve ciljeve koje smo si postavili u sljedećoj godini, a traje 1 + 9 tjedana i u potpunosti je online. Iako su online video treninzi uključeni u program, ne morate trenirati online. Možete nastaviti trenirati po nekom drugom programu koji vam već odgovara, a bitno je da to radite bar 4 x tjedno zbog pravila o stvaranju navika. Nulti (prvi) tjedan je proces ukrcavanja i rezerviran je za pripremu, postavljanje ciljeva i rješavanje predzadataka, koji su uvelike i priprema na tjedne u budućnosti kad se poželi odustati od promjene. Sustav podrške na programu je ogroman i raznovrstan te baš iz tog razloga, program ima toliki uspjeh.