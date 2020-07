Je li to Kleopatra ili Badrić, pitanje je sada? Haljina je dovoljno efektna, ali sako je mogla sačuvati za neku drugu priliku

U Veloj Luci na Korčuli održao se koncert povodom druge godišnjice smrti Olivera Dragojevića na kojemu su njemu u čast nastupili brojni glazbenici, a među kojima se blještavim izdanjem za pozornicu nesumnjivo isticala Nina Badrić

Je li to Kleopatra ili Badrić, pitanje je sada. Ne znam, mislim da je to ipak Nina. Dolazak u Vela Luku na Oliverovu godišnjicu Nina je odlučila biti u zlatnom od glave do pete. Takav stajling čak i ne bi bio loš da je imala prebačeni sako kao u dolasku, jer haljina ispod njega je sasvim dovoljno efektna, a sako je mogla sačuvati za neku drugu priliku, možda je mislila da neće biti uskoro druge prilike ali biti će.