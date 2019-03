Jarci će biti ugodno društvo, Blizanci svadljivi, Djevice brzoplete, a Škorpioni i Ribe uspješni u zavođenju

Jarce u narednom tjednu očekuju brojni pozivi prijatelja željnih njihovog društva, Škorpionima rastu izgledi da zavedu simpatiju, a ugodna događanja na ljubavnom planu smiješe se i Ribama. Na udaru svadljivih Blizanaca najviše će se naći njihovi roditelji i ljubavni partneri, a negativno mišljenje na poslu svakako bi morali zadržati za sebe. Pojačan oprez se savjetuje i Djevicama, koje se moraju čuvati nepromišljenih postupaka i brzopletih odluka

Bikovi će poboljšati odnose s okolinom, a česti izlasci pružit će vam priliku da proširite krug poznanika. Ostavljat ćete dobar dojam na druge pa ćete lako zaokupiti pažnju onoga tko vam je drag. Imat ćete velike apetite, no neke okolnosti spriječit će vas da ostvarite svoje ambicije. Ne gubite strpljenje i nastavite djelovati u zacrtanom smjeru. Uskoro ćete dobiti priliku koju iščekujete.

Blizancima će smetati svaka sitnica pa će biti nemoguće postići dogovor s njima. Samce će privući netko tko uživa velik društveni ugled. Neće vam biti lako zadržati svoje mišljenje za sebe, a osobito ako je negativno. Ne ulazite u nepotrebne sukobe s radnom okolinom jer vam je podrška potrebnija no inače. Bez pomoći suradnika nećete uspjeti riješiti problem s kojim ćete se suočiti.

Kod Lavova će do izražaja doći ljubomorna priroda pa ćete partneru stvarati probleme ako samo pogleda nekoga drugoga. Nemojte ga previše gušiti jer biste ga time mogli otjerati od sebe. Porast zaduženja primorat će vas da dulje ostajete u uredu. Iako će vas prekovremeni rad iscrpiti, bit ćete zadovoljni dobro obavljenim poslom. Krajem tjedna počet ćete razmišljati o ulaganju u dionice ili fondove.

Vage će se zbližiti s kolegom, no vaš će odnos zasad ostati na platonskoj razini. Razvit ćete prema njemu snažne osjećaje, no strah od uredskih tračeva bit će jači od želje za zasnivanjem veze. Očekuje vas porast obaveza ili preraspodjela posla kojom nećete biti zadovoljni. Smatrat ćete da ste na neki način zakinuti, no šef neće imati sluha za vaše žalopojke.

