Ivanka Trump zablistala u prekrasnim hlačama koje izdužuju noge kao malo koje

Komplet hlača i klasične majice kratkih rukava bio je sjajan izbor za ležerniju proslavu rođendana Ivanke Trump, koja se u njemu uputila na ručak u Miamiju

Ivanka Trump proslavila je svoj 44. rođendan u Miamiju, gdje se s bliskom prijateljicom opušteno pridružila intimnom ručku u svom prepoznatljivom, elegantnom stilu.

Vrhunski spoj Kći američkog predsjednika Donalda Trumpa, poduzetnica i majka troje djece blistala je u maslinastozelenom kompletu koji se sastojao od hlača visokog struka i trapez kroja te topa s rukavima do lakta.

Ivanka Trump Izvor: Profimedia / Autor: MiamiPIXX/Vaem / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia



Struk je naglasila velikim crnim remenom, a stajling je zaokružila bordo torbom, velikim smeđim sunčanim naočalama i čizmama s potpeticom. Kosa joj je bila spuštena preko ramena u laganim valovima, a uz nju je bila njezina bliska prijateljica Isabel Grutman, osnivačica modnog brenda RANGEL i nakita Isa Grutman Jewelry.

Dirljiva poruka za rođendan U emotivnoj objavi povodom rođendana Ivanka se obratila svojoj obitelji te napisala: 'Svaki rođendan (a danas mi je 44.) poziva na razmišljanje – o onome što sam naučila, što mi je važno i kako želim ići naprijed s više jasnoće, hrabrosti i milosti.'

U objavi je uključila niz fotografija, među kojima su bile obiteljske uspomene s inauguracije njezina oca Donalda Trumpa u siječnju, slike s djecom te selfie sa suprugom Jaredom Kushnerom snimljen na svadbi Jeffa Bezosa u lipnju.