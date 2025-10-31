ISTAKNULA FIGURU

Ivanka Trump zablistala u prekrasnim hlačama koje izdužuju noge kao malo koje

L.M.B.

31.10.2025 u 11:02

Ivanka Trump
Ivanka Trump Izvor: Profimedia / Autor: MiamiPIXX/Vaem / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Bionic
Reading

Komplet hlača i klasične majice kratkih rukava bio je sjajan izbor za ležerniju proslavu rođendana Ivanke Trump, koja se u njemu uputila na ručak u Miamiju

Ivanka Trump proslavila je svoj 44. rođendan u Miamiju, gdje se s bliskom prijateljicom opušteno pridružila intimnom ručku u svom prepoznatljivom, elegantnom stilu.

vezane vijesti

Vrhunski spoj

Kći američkog predsjednika Donalda Trumpa, poduzetnica i majka troje djece blistala je u maslinastozelenom kompletu koji se sastojao od hlača visokog struka i trapez kroja te topa s rukavima do lakta.

Ivanka Trump
  • Ivanka Trump
  • Ivanka Trump
  • Ivanka Trump
Ivanka Trump Izvor: Profimedia / Autor: MiamiPIXX/Vaem / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Struk je naglasila velikim crnim remenom, a stajling je zaokružila bordo torbom, velikim smeđim sunčanim naočalama i čizmama s potpeticom.

Kosa joj je bila spuštena preko ramena u laganim valovima, a uz nju je bila njezina bliska prijateljica Isabel Grutman, osnivačica modnog brenda RANGEL i nakita Isa Grutman Jewelry.

Dirljiva poruka za rođendan

U emotivnoj objavi povodom rođendana Ivanka se obratila svojoj obitelji te napisala: 'Svaki rođendan (a danas mi je 44.) poziva na razmišljanje – o onome što sam naučila, što mi je važno i kako želim ići naprijed s više jasnoće, hrabrosti i milosti.'

U objavi je uključila niz fotografija, među kojima su bile obiteljske uspomene s inauguracije njezina oca Donalda Trumpa u siječnju, slike s djecom te selfie sa suprugom Jaredom Kushnerom snimljen na svadbi Jeffa Bezosa u lipnju.

Melania Trump sve je iznenadila ovim outfitima Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević montaža

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VIŠAK KILOGRAMA

VIŠAK KILOGRAMA

Metabolizam nije kriv: Pravi razlozi zbog kojih se debljamo nakon četrdesete
NOVA TEHNIKA

NOVA TEHNIKA

Ovi pramenovi su hit: Najbolje prikrivaju sijede, a uz to pomlađuju lice
MODNI ULOV

MODNI ULOV

Nose se uz tenisice i čizme: Midi suknje su hit sezone, a Zara ima top modele za manje od 39 eura

najpopularnije

Još vijesti