Istražili smo: Je li moguće u nekoliko koraka pretvoriti kaotični stan u dom iz kataloga

Nagomilavanje stvari u stanu problem je s kojim se sureće puno ljudi. Zahvaljujući brzom životnom ritmu često ne pregledamo što sve 'guramo' u ladice i ormare. Nakon nekoliko godina ovakvo nagomilavanje postaje veliki problem, problem koji zahtijeva posebne taktike i koji stvara tjeskobu i lošu energiju u prostoru. I zato i vi recite: 'dosta'. Naša novinarka to je učinila i svoje iskustvo podijelila na glas.

Drama… ova riječ odzvonila mi je u glavi kad sam nakon otprilike deset podstanarskih stanova krenula seliti u vlastiti. Sve ove godine, od luckastih studentskih dana pa i kasnije imala sam jedan gigantski kofer koji sam nosila iz doma u dom. Ne znam kako i ne znam gdje su se tom koferu pridružile vojske kutija. Ma omanji kombi mojih stvari. Stan nisam imala, znači nisam imala ni namještaj. Tek telku, gramofon, nešto posuđa, odjeću i uspomene (i to ne sve jer sam većinu čuvala kod roditelja). Obećavala sam sebi da tog jednog dana, kad ću seliti u vlastiti stan, sa sobom nosim samo najpotrebnije i rješavam se gluposti. Teza je bila izvrsna, no kad je sve trebalo provesti u djelo zaboljela me glava. Oduvijek sam čuvala svoje stvari, ali sam očito malo pretjerala. Kroz sve te godine postala sam žena-krtica, najgora vrsta.

Suočavanje s problemom

Nekoliko sati prije nego je počelo prenošenje prve ture stvari u novi stan sjedila sam na podu ispred gomile veličine omanje garsonijere. Ne pretjerujem. Znoj me oblijevao, nisam znala odakle početi.

Kako mi sve te stvari prije nisu smetale? Ne znam. Neke od njih prebacivala sam s jednog na drugi dio stana kao da su zalijepljene za parket i moraju baš tu stajati. I ne, nemojte misliti da mi je stan izgledao kao kod onih iz odreda za čistoću. Nije bio ni blizu, tu i tamo našao bi se neki dokument ili papir na blagovaonskom stolu ili odjeća preko stolice. Ali stan je vrištao, svi ormari bili su puni, sve ladice… apsolutno sve. Do vrha. Problem je to u koji te valjda dovede brzi životni ritam pa ne pregledaš što sve imaš nego samo guraš. No zaista je problem jer stvara tjeskobu i lošu energiju u prostoru. I zato sam odlučila reći 'dosta'.

Prvi korak bio je pronaći provjereno rješenje kako bih bila što brža. Internet je ponudio čuda među kojima i ovo:

Brza Tsunami metoda

Prva faza. Najvažnija. OK iako zvuči kao da sam pozvala jaki vjetar ili kišu da pomete sve pred sobom, ne radi se o tome. Ova metoda pomogla mi je oko prve faze selekcije. Ona kaže: 'Da iz ovih stopa morate pobjeći iz stana, što biste ponijeli?'. Zvuči malo radikalno, ali je OK. Sve što mi je palo na pamet zapisala sam na jedan papir. Prvih deset stavki s papira bile su osnovne stvari potrebne za preživljavanje i poneka uspomena. Sve drugo bilo je ono što bi me stopiralo i ne daj Bože odvelo u propast (ne trčim tako brzo, zamislite da bježim pred Tsunamijem sa svim tim teretom na sebi). Metoda s imenom nepogode, na kraju kaže da sve te nevažne stvari podijelite u još dvije kategorije – korisne stvari i uspomene. Jesam.