Ili ih volite ili ne: Katie Holmes vratila u fokus donedavno zapostavljenu obuću

Katie Holmes već godinama slovi za jednu od najvećih ikona ulične mode, a njezina cool kombinacija još je jednom potvrdila da najbolje modne inspiracije često dolaze iz najjednostavnijih izdanja.

Lijepa brineta majstorski je demonstrirala to da spoj udobnosti i stila može izgledati fantastično , a u središtu pažnje našle su se, pomalo neočekivano, baš japanke.

Iako su japanke nekad bile isključivo obuća za plažu, danas su jedan od najpoželjnijih modnih komada sezone, a Katie Holmes dokazala je da jednako dobro funkcioniraju i na gradskim ulicama.

Zvijezda serije 'Dawson's Creek' prošetala se gradom u opuštenoj kombinaciji sastavljenoj od predimenzionirane sive sweatshirt majice, širokih crnih hlača i koraljnih japanki s anatomskim potplatom brenda Archies, a one su unijele dašak boje u cijeli look. Kombinaciju je upotpunila velikom narančastom kožnom torbom, sunčanim naočalama retro stila i raspuštenom kosom, ostajući vjerna estetici nenametljive elegancije po kojoj je postala prepoznatljiva.

Omiljeni model

Posebnu pozornost privukle su upravo japanke Archies, model koji posljednjih mjeseci bilježi veliku popularnost. Za razliku od onih klasičnih, ovaj model razvijen je s naglaskom na potporu svodu stopala, amortizaciju i udobnost pri hodanju, zbog čega ih mnogi smatraju jednim od rijetkih koji uspješno spajaju funkcionalnost i cool dizajn.

Njihova popularnost porasla je nakon što se doznalo da ih, osim Holmes, redovito nosi Jennifer Aniston, godinama poznata kao velika ljubiteljica japanki. Stoga ne čudi to da su među najprodavanijim ženskim japankama na Amazonu, gdje su prikupile tisuće pozitivnih recenzija zahvaljujući udobnosti i svestranosti.

Iako su godinama bile rezervirane isključivo za plažu, posljednjih sezona doživjele su veliki modni povratak. Modne kuće poput The Rowa, Totemea, Alaïe i Miu Miu predstavile su luksuzne verzije ovog jednostavnog modela obuće, a u svoje svakodnevne kombinacije uvrstile su ih brojne slavne žene, među kojima su Hailey Bieber, Jennifer Aniston, Dua Lipa i Bella Hadid.

Katie je jedna od prvih koja je prigrlila ovaj trend, a modni znalci izdvajaju upravo njezine kombinacije s japankama kao primjer ležernog, ali vrlo promišljenog ljetnog stila. Posebno su popularni modeli s anatomskim potplatom ili elegantnije kožne verzije koje se lako kombiniraju uz traperice, široke hlače, slip suknje i lepršave ljetne haljine.

Slavna glumica već godinama njeguje ležeran, ali vrlo promišljen modni izričaj te je često nazivaju jednom od najvećih ikona ulične mode, pa ne čudi to da je nepresušan izvor modne inspiracije za mnoge.