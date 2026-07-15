Blještavo izdanje: U zlatnoj kreaciji prelijepa glumica priredila je modni spektakl za pamćenje

Iako neki kažu da je era maksimalizma završila, slavna Amerikanka pokazala je upravo suprotno: ponekad je dovoljno zasjati doslovno od glave do pete kako biste ostavili najupečatljiviji modni dojam večeri. Na premijeri predstave u New Yorku prelijepa glumica je zablistala u raskošnoj zlatnoj kreaciji koja je dokazala da maksimalizam još uvijek ima svoje mjesto u svijetu mode.

Zvijezda serije 'Skandal' za ovu je prigodu odabrala haljinu Oscara de la Rente bez naramenica, u potpunosti prekrivenu zlatnim šljokicama i bogatim vezom. Poseban efekt stvarali su resice u obliku školjkastih valova, a one su pri svakom pokretu reflektirale svjetlost i davale dodatnu dinamiku.

Zlatni glamur

Haljina je pratila liniju tijela dok je ravni izrez bez naramenica naglasio ramena i vrat, ostavljajući dovoljno prostora da raskošni vez dođe u prvi plan. Upravo su ovakve bogato ukrašene kreacije zaštitni znak modne kuće Oscar de la Renta, već desetljećima sinonima za holivudski glamur.