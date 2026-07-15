Blještavo izdanje: U zlatnoj kreaciji prelijepa glumica priredila je modni spektakl za pamćenje

Zanosna Kerry Washington bila je jedna od najupečatljivije odjevenih dama koje su se pojavile na premijeri predstave 'The Whoopi Monologues' u New Yorku
Dok posljednjih sezona crvenim tepisima dominiraju minimalističke siluete i suzdržane modne kombinacije, Kerry Washington odlučila je krenuti potpuno suprotnim putem.
Iako neki kažu da je era maksimalizma završila, slavna Amerikanka pokazala je upravo suprotno: ponekad je dovoljno zasjati doslovno od glave do pete kako biste ostavili najupečatljiviji modni dojam večeri. Na premijeri predstave u New Yorku prelijepa glumica je zablistala u raskošnoj zlatnoj kreaciji koja je dokazala da maksimalizam još uvijek ima svoje mjesto u svijetu mode.
Zvijezda serije 'Skandal' za ovu je prigodu odabrala haljinu Oscara de la Rente bez naramenica, u potpunosti prekrivenu zlatnim šljokicama i bogatim vezom. Poseban efekt stvarali su resice u obliku školjkastih valova, a one su pri svakom pokretu reflektirale svjetlost i davale dodatnu dinamiku.
Zlatni glamur
Haljina je pratila liniju tijela dok je ravni izrez bez naramenica naglasio ramena i vrat, ostavljajući dovoljno prostora da raskošni vez dođe u prvi plan. Upravo su ovakve bogato ukrašene kreacije zaštitni znak modne kuće Oscar de la Renta, već desetljećima sinonima za holivudski glamur.
Stajling je zaokružila zlatnim salonkama Jimmyja Chooa, koje su se savršeno stopile s haljinom, te upečatljivim skulpturalnim nakitom (David Webb), jednim od omiljenih draguljara američke modne elite. Kosu je stilizirala u elegantnu frizuru koja otkriva lice dok joj je make-up ostao profinjen, s naglaskom na blistav ten i neutralne tonove.
Zlatna boja se posljednjih mjeseci vratila među najveće trendove večernje mode, a Kerry je pokazala kako je nositi s puno stila.
Inače, glumica već godinama njeguje odvažan modni izričaj i često bira upravo kreacije modne kuće Oscar de la Renta za najvažnije javne nastupe. Na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Gotham TV nosila je još jednu svjetlucavu kreaciju ovog dizajnera, a na Londonskom filmskom festivalu prošle godine također je zablistala u sjajnoj haljini bez naramenica.
Ovoga puta izbor zlatne boje imao je i simboličnu notu. Predstava 'The Whoopi Monologues' okuplja nekoliko glumica koje izvode kultne monologe što ih je Whoopi Goldberg predstavila još 1984. godine. Kerry je priznala da je uoči premijere osjećala veliku tremu, a raskošna zlatna haljina bila je njezin način da taj važan trenutak obilježi u velikom stilu.