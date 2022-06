Ide vam na živce cvjetni print? Evo koje uzorke možete nositi i pritom biti chic i u trendu

Ljeto i cvjetni uzorci idu ruku pod ruku, a već s prvim naznakama tople sezone police trgovina preplavljuju haljine, hlače i bluze rascvjetanog uzroka. I dok vječni romantičari, ali i klasičari, uživaju u toj ponudi, oni koji ne vole taj print nađu se u problemu. Srećom, ova sezona donosi velik izbor ljetnih uzoraka koji bi mogli 'preobratiti' čak i najvjernije obožavatelje cvijeća

Rijetko koji uzorak toliko asocira na ljeto i tople dane kao što je to slučaj s cvjetnim printom. Bilo da se radi o vrckavom printu koji svoje korijene vuče iz 40-ih ili psihodeličnim uzorcima iz 60-ih, ovaj uzorak tijekom godina doživljavao je brojne promjene u rukama velikog broja dizajnera.

Svake godine možemo očekivati da ćemo svjedočiti cvjetnoj infiltraciji u modu, u kojoj se čak i minimalistički brendovi pokoravaju hirovitom šarmu tog trenda. No što kada niste jedan od brojnih obožavatelja tog uzorka, a hlače i haljine cvjetnog printa nikako se ne uklapaju u vaš stil? Ove sezone konačno ćete doći na svoje.

Ove sezone imamo sve, od uvijek dobrodošlih prugica, odvažnog vojnog uzorka, retro šara inspiriranih 70-ima, pa do legendarnog printa leoparda i zanimljivog uzorka slova.

Nema sumnje, uzorci su veliki hit ove sezone, a izbor nikada nije bio bolji. Koji god da odaberete, nećete pogriješiti i sigurno nećete proći nezamijećeno. Od hlača, haljina i bluza pa sve do sandala i torbi, jedno je sigurno - uzorci su must have ove sezone.