Hairstyle News festival ujedinio frizere iz cijele regije

Više od 1800 frizera iz cijele regije posjetilo je Hairstyle News festival u Zagrebu kako bi proširili znanja, upoznali najnovije industrijske trendove i razmijenili iskustva sa šezdesetak elitnih frizerskih edukatora iz niza zemalja EU, bivše Jugoslavije i Rusije

Frizure su prozračnih, mekih linija s laganim kovrčama koje mogu imati i wet look ili pak stroge linije ravnih rezova uz intenzivnije nijanse. Upravo to su glavne smjernice Street Style kolekcije koju je Shefel predstavio s Indola timom. Tijekom Indola showa na ovogodišnjem spektaklu ljepote, Hairstyle News Festivalu, nastupio je i Luka Nižetić.

'Priroda se vraća na scenu, pratimo prirodu same kose i fizionomiju osobe. Uz platinaste tonove koji dominiraju scenom vraćamo se malo prema atraktivnijim nijansama, boja lososa i žuta nijansa', poručuje Nikola Blažinčić koji je na festivalu predstavio svoj prvu samostalnu kolekciju Get out.

'Prevladavaju zemljani tonovi, karamel nijanse, boje od bež do blond začinjene s metalik bojama, s laganim violet efektom. Sve vrste kovrča od zgužvane kose do sitnih kovrča veliki su hit', predstavlja Katica Topčič, a Melvin Royce Lane dodaje da kosa više izgleda undone tj. kao da ste je sami stilizirali.

Premijernim nastupom na festivalu Eldin Nuhić oduševio je mnogobrojnu publiku The art of hair craft showom kojeg prožima spoj umjetnosti, zanata, mode i tehnologije. Marko Šimunović, poznati barber, s kolekcijom Back to 60's preporučuje mekši oblik tzv. gentleman's cut bez agresivnog izbrijavanja te prirodniji look za muškarce.

Na festivalu su se predstavili i Sead Nunić s novom Nirvel Professional Big Bang kolekcijom, a kolekciju Fashion Hair Milano SS19 predstavili su timovi Brasil Cacau & Farmavita, dok je kolekciju Influence[r], predstavio Stevo Hair akademija. Brooke Landry iz SAD-a prezentirala je napredni Keratherapy keratinski tretman za ravnanje kose.

Ashleigh Hodges, glavna stilistica britanskog izdanja emisije The Voice, ispred Matrix tima predstavila je brojne koloristične mogućnosti frizerima, a promovira trenutni trend u dvije boje, iznimno kreativan look koji se postiže korištenjem pink, zelenih, plavih i ostalih nijansi.

Program Festivala vodila je i poznata voditeljica Iva Šulentić, a u svojstvu modela, uz Luku Nižetića, nastupili su i redatelj Miran Kurspahić, umjetnica Ina Čano, glumica Martina Mandek i drugi.

'Majstorstvo je putovanje na kojem stalno tražimo načine za usavršavanje vještina svog zanata i nastojimo pronaći svoj osobni frizerski glas. Upravo su frizeri čuvari majstorstva jer iz sezone u sezonu usavršavaju svoja znanja te tako svoj rad podižu na jedan viši nivo. Nama je velika čast što je Hairstyle News prepoznat kao važno mjesto predstavljanja raznih pogleda na frizerstvo, razmjene znanja, druženja s kolegama i upoznavanja s najnovijim trendovima te da se znanje stečeno u okviru festivala koristi za unapređivanje frizerskih usluga u gradovima diljem Hrvatske i regije', ističe Denis Vidović, organizator Hairstyle News festivala.