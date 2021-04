[FOTO] Kći zvijezde Baywatcha upozorila žene što se može dogoditi pri pogrešnom odabiru grudnjaka; evo kako ćete najbolje pogoditi pravi model za vas

Prema nekim istraživanjima čak 70 posto žena i djevojaka ne odabire odgovarajući model i veličinu grudnjaka, a na ovaj problem, i zdravstvene tegobe koje takav odabir sa sobom nosi sada je odlučila upozoriti Hayley Amber Hasselhoff, kći legende Baywatcha Davida Hasselhoffa

Već smo vam ranije naveli da iako vam se nošenje pogrešnog grudnjaka ne čini kao problem kojim biste se trebali zamarati, to može dovesti do određenih zdravstvenih problema. Preuzak grudnjak može tako oštetiti tkivo grudi, pa čak i uzrokovati probleme s disanjem. Grudnjak koji ne daje adekvatnu potporu može dovesti do bolova u leđima, ramenima i vratu te ukliještiti živce. Također, pogrešan izbor grudnjaka može rezultirati pogrešnim držanjem i preranim opuštanjem grudi, što naravno nitko ne želi.

Kako odabrati grudnjak kada imate srednju veličinu (veličina B i C)

Ni premale ni prevelike, grudi srednje veličine također imaju veliku mogućnost izbora. Vlasnice takvih poprsja također su prave sretnice jer si bez problema mogu priuštiti da nose gotovo sve modele, iako bi bilo bolje izbjegavati podstavljene modele jer bi mogli narušiti lijep izgled grudi. Slobodno se možete odlučiti npr. za push up varijante ili tzv. balconette grudnjake koji laskaju figuri. Što se tiče modela bez žice, njih se preporučuje isključivo za B veličine jer za veće grudi neće biti dovoljno potpore, savjetuje Marie Claire.

Kako odabrati grudnjak kad imate velike grudi (veličina D i E)

Pronaći grudnjak za veliko poprsje nije baš uvijek lak zadatak. Dakako, dobra potpora grudima u ovom slučaju je itekako no ne trebamo zaboraviti na estetiku. Za dame bujnog poprsja poželjni su čvrsti no meki materijali radi udobnosti. Najbolji su modeli koji u prvi plan naglašavaju voluminoznost grudi no bez neugodnog 'prelijevanja' kako bi se stvorio efekt gracioznog profila. Push up varijante nisu najbolje opcija za djevojke i žene bujnih grudi jer i bez toga mogu imati divan dekolte.