Ginekologinja nam je otkrila sve o endometriozi, vrlo neugodnoj bolesti s kojom su se borile Ivana Kindl, Olivia Culpo, Alexa Chung, Halsey…

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), čak 10 posto žena u svijetu pati od endometrioze. Riječ je o vrlo neugodnoj bolesti od koje boluju žene u reproduktivnom razdoblju pa sve do menopauze, a čije dijagnosticiranje nerijetko traje godinama

Endometrioza je bolest koja pogađa žene u reproduktivnom razdoblju sve do menopauze, a o svojoj su dugogodišnjoj teškoj borbi s njome iskreno progovorile i mnoge slavne i poznate osobe, poput Ivane Kindl, kćeri Relje Bašića - Nike Bušić Banić, nekadašnje Miss Universe Olivije Culpo, autorice HBO-ove hit serije 'Girls' Lene Dunham, komičarke i glumice Amy Schumer, glazbenice Halsey, modne ikone Alexe Chung…

View this post on Instagram

O ovom zdravstvenom problemu, koji uvelike utječe na kvalitetu života, popričali smo s poznatom ginekologinjom s višegodišnjim iskustvom, dr. sc. Ivanom Pentz iz Poliklinike Fleur u Zagrebu.

'Endometrioza je upalna imunološka bolest u kojoj dolazi do premještanja funkcionalnog dijela sluznice maternice (endometrija) izvan njezine šupljine. Možemo reći da se tkivo maternice premješta 'na druga mjesta' te nastavlja tamo rasti. Ime je dobila po jednome od tri dijela stijenke maternice, a to je endometrij. Jedna je od najučestalijih benignih bolesti današnjice. Smatra se da svaka deseta žena pati od endometrioze. Od nje uglavnom boluju žene u reproduktivnom razdoblju sve do menopauze', kaže dr. Pentz.

Uzroci bolesti nisu u potpunosti razjašnjeni

Endometrij je, objašnjava ginekologinja, unutarnja sluznica maternice koja odgovara na cikličke promjene hormona tijekom menstrualnog ciklusa.