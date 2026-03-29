PROLJETNI LOOKOVI

Dugi krojevi i igra tekstura pokazali su da je dobro odabran kaput najjači modni adut zagrebačke špice

D.A.M.

29.03.2026 u 18:10

Zagrebačka špica
Zagrebačka špica
Bionic
Reading

Već godinama je zagrebačka špica prava modna pista na otvorenom na kojoj se najbolje vidi što Zagrepčanke i Zagrepčani zapravo vole nositi. Vikendom se tu isprepliću trendovi s Instagrama, klasična elegancija i onaj prepoznatljivi 'nonšalantni chic' koji špicu čini posebnom

Kaputi i jakne još uvijek igraju glavnu ulogu u street style pričama na zagrebačkoj špici, ali nosimo ih znatno ležernije nego usred zime. Duge siluete koje prate liniju tijela, remeni u struku i profinjene nijanse crne, sive, bež i tamnosmeđe stvaraju dojam lakoće, ali i prave gradske elegancije.

vezane vijesti

Kada kaput postane produžetak osobnosti

Posebno se ističu modeli koji izgledaju kao produžetak osobnosti: klasični crni kaputi kombinirani s lepršavim hlačama i košuljom s mašnom, wrap krojevi vezani u struku, te topli vuneni modeli u svijetlim tonovima nošeni s robusnim čizmama. Takvi outfiti pokazuju kako jedan dobar kaput može zamijeniti pola garderobe, dovoljan je da čak i najjednostavnije traperice ili crne hlače izgledaju dotjerano.

    +83
Igra tekstura za savršen slojeviti look

Na špici se jasno vidi i igra tekstura: vuna, kašmir, brušena koža i shearling stvaraju bogat vizualni efekt, ali i čine kapute praktičnim za promjenjivo proljetno vrijeme. Uz njih se nose voluminozne torbe, sunčane naočale i diskretan nakit, pa cijeli look ostaje nenametljiv, ali vrlo promišljen.

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ivan Mraković i Krešimir Butiga

Zagrebačanke tako potvrđuju da je ključ stilskog dojma u dobro krojenom kaputu koji može iz jutarnje kave lako prijeći u večernji izlazak.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

vezane vijesti

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
