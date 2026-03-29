Dugi krojevi i igra tekstura pokazali su da je dobro odabran kaput najjači modni adut zagrebačke špice

Već godinama je zagrebačka špica prava modna pista na otvorenom na kojoj se najbolje vidi što Zagrepčanke i Zagrepčani zapravo vole nositi. Vikendom se tu isprepliću trendovi s Instagrama, klasična elegancija i onaj prepoznatljivi 'nonšalantni chic' koji špicu čini posebnom
Kaputi i jakne još uvijek igraju glavnu ulogu u street style pričama na zagrebačkoj špici, ali nosimo ih znatno ležernije nego usred zime. Duge siluete koje prate liniju tijela, remeni u struku i profinjene nijanse crne, sive, bež i tamnosmeđe stvaraju dojam lakoće, ali i prave gradske elegancije.
Kada kaput postane produžetak osobnosti
Posebno se ističu modeli koji izgledaju kao produžetak osobnosti: klasični crni kaputi kombinirani s lepršavim hlačama i košuljom s mašnom, wrap krojevi vezani u struku, te topli vuneni modeli u svijetlim tonovima nošeni s robusnim čizmama. Takvi outfiti pokazuju kako jedan dobar kaput može zamijeniti pola garderobe, dovoljan je da čak i najjednostavnije traperice ili crne hlače izgledaju dotjerano.
Igra tekstura za savršen slojeviti look
Na špici se jasno vidi i igra tekstura: vuna, kašmir, brušena koža i shearling stvaraju bogat vizualni efekt, ali i čine kapute praktičnim za promjenjivo proljetno vrijeme. Uz njih se nose voluminozne torbe, sunčane naočale i diskretan nakit, pa cijeli look ostaje nenametljiv, ali vrlo promišljen.
Zagrebačanke tako potvrđuju da je ključ stilskog dojma u dobro krojenom kaputu koji može iz jutarnje kave lako prijeći u večernji izlazak.