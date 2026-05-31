Dua Lipa prekršila je sva pravila i oduševila vjenčanicom: Ovakva elegancije se ne viđa često

Dua Lipa za svoje je vjenčanje odbacila klasičnu vjenčanicu i odabrala modni odabir koji već izaziva brojne reakcije.

Dok je vijest o njezinu vjenčanju s glumcem Callumom Turnerom obišla svijet, jednaku je pozornost privukao i stajling u kojem je pjevačica stigla pred matičara u londonski Old Marylebone Town Hall. Umjesto raskošne bijele haljine kakvu se očekuje od svjetske zvijezde njezina kalibra, Dua Lipa odlučila se za moderno, elegantno i vrlo osobno izdanje. Prema pisanju stranih medija, pjevačica je nosila kreaciju izrađenu po mjeri modne kuće Schiaparelli Haute Couture. Riječ je o sofisticiranom kompletu sastavljenom od strukturiranog bijelog gornjeg dijela inspiriranog krojem sakoa i duge suknje koja se elegantno spuštala do poda.

Schiaparelli i Bvlgari kao dobitna kombinacija Poseban dojam ostavljao je duboki izrez te upečatljivi zlatni gumbi koji su krasili prednji dio kreacije i rukave. Umjesto voluminozne siluete kakva se često viđa na celebrity vjenčanjima, Dua Lipa odabrala je pročišćene linije i besprijekorno krojenu siluetu. Cijelom izgledu dodatnu dozu glamura dao je veliki bijeli šešir širokog oboda, inspiriran estetikom zlatnog doba Hollywooda. Raspuštena valovita kosa i prirodan make-up savršeno su se uklopili u romantičnu priču koju je željela ispričati svojim bridal izdanjem.

Ipak, najveći luksuzni detalj bio je nakit. Oko vrata nosila je prepoznatljivu Serpenti ogrlicu kuće Bvlgari, jedan od najpoznatijih komada nakita na svijetu. Dijamantima optočena zmija omotana oko vrata unijela je dozu odvažnosti i modnog karaktera u inače vrlo elegantan i bezvremenski look. Stajling je upotpunila satenskim bijelim rukavicama, dijamantnim naušnicama, klasičnim bijelim salonkama i buketom sastavljenim od bijelih i žutih makova. Moderna mladenka Dok je Dua Lipa birala modni iskorak, Callum Turner ostao je vjeran klasičnoj muškoj eleganciji. Britanski glumac nosio je besprijekorno krojeno tamnoplavo dvoredno odijelo uz tamnu kravatu i elegantne cipele.

Dua Lipa Izvor: Profimedia / Autor: Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

