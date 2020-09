Dominirat će gradskim ulicama: Pronašli smo čizme koje će se lako uklopiti u vaš stil odijevanja

Jesen samo što nije zakucala na vrata, stoga valja dobro proučiti koje trendove najavljuju modni stručnjaci i pripremiti se za nadolazeće dane. Ove sezone naglasak će biti na pet modela čizama, a kako dani budu odmicali, sve jasnije će se vidjeti koji će se od njih pokazati kao apsolutni vladari ulica

Kaubojske čizme

Još u 2018., kada su zaživjele jesensko/zimske kolekcije etabliranih modnih brendova kao što su Isabel Marant i Alberta Ferretti, oplemenjene kaubojskim elementima, postalo je jasno da je na pomolu novi trend, no malo tko je vjerovao da će se zadržati sve do danas. Kaubojske čizme postale su jedan od must have komada vodećih trendseterica koji, po svemu sudeći, ne jenjava ni ove sezone.