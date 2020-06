Dominacija minimalizma i jednostavnosti: Modni stručnjaci kažu kako su ovo jedini trendi komadi koji će vam trebati ovoga ljeta

Ako uskoro planirate obnoviti svoju ljetnu kolekciju s nekoliko trendi komada, ne bi bilo loše baciti oko na listu najpopularnijih komada online trgovine Net-a-Porter koja je dala svoje modne prijedloge za ljeto 2020.

Modni stručnjaci s poznate online trgovine Net-a-Porter uvrstili su njezinu žutu haljinu od lana na popis najpoželjnijih modni komada za ljeto 2020., no ona nije jedina koja je svoje mjesto pronašla na ovom popisu. Na Net-a-Porter svaki tjedan stižu najnoviji dizajnerski komadi koji ugledaju svjetlo dana, i to oni kojima direktori prodaje predvide veliki uspjeh u narednim mjesecima. Upravo zato vjerujemo njihovim savjetima.

A jedan od njihovih ovosezonskih savjeta su i bijela bluza s volanima i heklanim detaljima te tri četvrt hlače s čvorom koje nose potpis modnog brenda Isabel Marant, kao i pletena torbica od slame te s dodatkom kože s potpisom Marka Crossa koju posljednjih tjedana viđamo posvuda.

No, ako želite investirati u torbu koja slovi za apsolutni must have sezona, onda potražite retro modele s prizvukom 90-ih koji se nose na ramenu, poput modela s potpisom brenda By Far.

Ove sezone slavimo dominaciju minimalizma, a i koronakriza je utjecala na skromno modno izražavanje trendseterica koje proteklih tjedana pribjegavaju nenametljivim, ležernim i udobnim odjevnim komadima, ali i obući i modnim dodacima. Odaberite nakit koji neće biti pretjeran ili ga pokušajte dozirati. Samo jedna narukvica ili naušnice mogu učiniti razliku, stoga nema potrebe da se kitite po cijelom tijelu.

Pogledajte niže koje dizajnerske komade za ljeto 2020. predlažu na Net-a-Porteru.