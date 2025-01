Dolly Parton o održavanju vitke linije: Za blagdane jede sve što poželi

'Počinjemo jesti oko Dana zahvalnosti i jedemo sve do prvog siječnja, a tada svi krećemo na dijetu. Znate kako to ide? Neću sada razmišljati o dijeti, pojest ću sve što poželim', rekla je.

Ispričala je i što se nalazi na blagdanskom stolu, Dolly je rekla: 'Imamo puretinu i šunku, crni grašak, nadjev od kukuruznog kruha, a zatim puno pire krumpira, salatu od kupusa i takve stvari.' Otkrila je kako se voli dotjerati za svoju obitelj.

'Dajem sve od sebe za Božić. Moja me obitelj zove Baka Mraz, Dolly Mraz ili Gigi Mraz, ovisno o generaciji', objasnila je. 'To radim još od svojih mlađih sestara i braće. Sada oni imaju djecu, a njihova djeca imaju djecu, tako da to radim već godinama. Božić nam je jako važan', priznala je.