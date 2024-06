Dok drugi propadaju, njima nikad bolje. U čemu je tajna brenda koji svi žele u ormaru?

U vrlo kratkom roku čak su tri su neovisna dizajnera objavila da zatvaraju svoje modne brendove. Prvo je to obznanila Mara Hoffman, potom je Dion Lee otišao u stečaj, a The Vampire's Wife je zasad zadnji u nizu najavio zatvaranje. A tu je i londonska dizajnerica Roksanda Ilinčić čiji je istoimeni brend za dlaku izbjegao stečaj dok je kineski dizajner Calvin Luo, koji je izlagao u New Yorku, Parizu i Šangaju, obznanio je da stavlja poslovanje svog brenda na pauzu. Ove su godine su se i druge indie modne kuće naišle u problemima. Tako su Puppets and Puppets i Mia Vesper objavili su da prestaju raditi s konfekcijom te da će se okrenuti dodacima i nakitu.

No danski brend, koji je Ditte Reffstrup preuzela 2009. zajedno sa svojim suprugom Nikolajem, za razloga od njih, ima razloga za veselje. Modni komadi s potpisom Gannija nalaze se kod čak 600 trgovaca diljem svijeta, a sam brend ima 70 konceptualnih trgovina diljem Europe, Sjeverne Amerike i Azije. Hashtag Ganni Girls , posjetnica društvenih medija za sve koji nose odjeću s dizajnerskim potpisom ovog brenda, korišten je više od 111 tisuća puta na Instagramu. Laura du Rusquec, bivša zamjenica glavnog izvršnog direktora Balenciage, nedavno je imenovana izvršnom direktoricom. Godine 2017. investicijska tvrtka L Catterton koju podržava LVMH kupila je 51 posto poslovanja. Prošle godine Ganni je pokrenuo niz visokoprofilnih suradnji koje su uključivale Barbour, New Balance i Dr Martens, au svibnju ove godine liniju u suradnji s Elsesserom, piše The Guardian .

U skladu s vladajućim skandinavskim načelima i težnjama, Ganni je također aktivan i po pitanju održivosti. Brend je postavio ambiciozan cilj da do 2027. prepolovi količinu svojih emisija, a prema posljednjem izvješću o odgovornosti (brend izbjegava riječ 'održivost' zbog prekomjerne upotrebe) 2023., Gannijeve emisije ugljika bile su 7 posto niže od osnovne vrijednosti iz 2021. – unatoč prihodu koji u prosjeku raste za 18 posto. A to impresivno postignuće bilo je savršeno tempirano s objavljivanjem knjige 'The Ganni Playbook: How to Get Started Creating a Responsible Business', svojevrsnog manifesta održivog poslovanja.

Priča samog para Reffstrup, Ditte i Nikolaja dobar je početak priče o samom brendu. Uoznali su se na plesnom podiju prije 20 godina i vjenčali za sedam mjeseci. 'Uvijek je nosila mješavinu vintage stila kako bi jedan dan izgledala kao pjevačica iz Bananarame, a drugi dan nešto drugo', kaže Nicolaj za The Guardian.

Nekoliko godina nakon što su se upoznali, Ditte – iza koje je karijera iskusnog modnog kupca – bilo je ponuđeno da dizajnira odjevne predmete od kašmira za prijateljičinu malu modnu marku Ganni. . Nicolaj je u to vrijeme radio u tehnološkim start-upovima i znao je kako proširiti brend. Zajedno su identificirali kupce do koje do tada nisu dopirali – bili su to minimalistički, normcore skandi dizajneri, vrlo popularni 2009., a potom su odlučili su preuzeti posao.

Kupac kojeg su identificirali kao nedovoljno usluženog u biti je sama Ditte – originalna takozvana Ganni djevojka. Ona se pokazala kao srebrni metak u poslovanju, utjelovljujući nešto aspirativno što je privlačno ženama različitih dobi, nacionalnosti i tipova tijela, sa sposobnošću da razumije što žene zapravo žele od odjeće.

Iako izraz 'Ganni Girl', odnosno Ganni djevojka na prvu može zvučati kao dosadan marketinški žargon, taj pokret je nastao iz vedra neba, gotovo iritantno organski. Godine 2015. manekenka Helena Christensen našla se na ručku s prijateljicom, glumicom Kate Bosworth. Obje su nosile istu Ganni jaknu. 'Opalile' su selfie, napisale #GanniGirls u opisu i 'boom' – nastala je rastuća vojska obožavateljica brenda.