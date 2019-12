Možda vas ulazak u traperice iz srednjoškolskih dana ili skidanje u kupaći kostim više ne motiviraju dovoljno za borbu protiv suvišnih kilograma, ali dobar izgled nije jedini razlog zbog kojega od borbe s kilogramima nikad ne biste smjeli odustati, a ovo su više nego dobri motivi

Koliko god to bilo neetično, tjelesna težina utječe na mogućnost zaposlenja. Studija objavljena u časopisu International Journal of Obesity pokazala je kako fotografija osobe s prekomjernom težinom ima negativan utjecaj na zaposlenje u odnosu na fotografiju iste osobe nakon kirurškog zahvata za odstranjenje viška kilograma.

Unatoč sreći zbog gubitka kilograma, ljudi koju se podvrgnu dijetama često su nesretni jer gladuju. To mogu zahvaliti reakciji tijela koje aktivira sustav za preživljavanje, a to znači usporeni metabolizam i pojačano lučenje hormona gladi. Ali ovakvu reakciju ne izaziva svaka dijeta.

Manje znojenja

Ljudi koji pate od prekomjerne težine već na 20-ak stupnjeva mogu se osjećati kao u sauni. Masnoća je izolator, a negdje duboko iza nje nalazi se core tijela u kojemu zbog toga raste temperatura više nego kod vitkih ljudi te se pretili zbog toga više znoje. Odbacite li višak masnih naslaga, svaka vaša i najmanja šetnja neće morati završiti odlaskom u kupaonicu.

Čišći i ljepši ten

Muče li vas problemi s kožom poput psorijaze, ekcema ili akni, gubitak kilograma može vam pomoći. Hranjive tvari koje sugerira zdrava prehrana imaju dokazanu korist i po pitanju ljepote. Ne treba zaboraviti to da šećer razgrađuje aminokiseline u bjelančevinama, poput kolagena i elastina, koje kožu čine podatnom i mladom. Također, konzumacijom više vlakana i probiotika, poput jogurta s aktivnim kulturama, vjerojatno ćete poboljšati zdravlje svojih crijeva. Kako mikrobiom pomaže imunološkom sustavu, važan je i u borbi protiv upalnih stanja kože. Primjena probiotika, vjeruju stručnjaci, može smanjiti razinu bjelančevina koje potiču upalu i ublažiti simptome.

Porast samopouzdanja

Kad vaga pokaže dva kilograma manje, to sa sobom ne nosi samo fizičko olakšanje. Imat ćete rezultate koji vam dokazuju da ste preuzeli kontrolu nad svojim životom, a vaše će vam postignuće vratiti vjeru u sebe. U raspravi na društvenim mrežama jedan je korisnik napisao kako je nakon skidanja oko 60 kilograma shvatio da mu lijenost nije urođena.

'Veći dio života imam višak kilograma i uvijek se to doživljavalo kao moralni neuspjeh. Sad sam shvatio što to debele ljude čini lijenima. Boljelo me hodanje, stajanje, življenje... Ne čudi me to što sam želio samo sjediti i spavati', navodi u svom postu i zaključuje da se nije debljao zato što je lijen, nego je bio lijen jer je bio debeo.

Osjećat ćete porast energije

Nakon gubitka kilograma brzo ćete primijetiti porast energije. Hrana koja ravnomjerno održava razinu energije nije jedina zaslužna za to. Za kretanje s manje kilograma i vašem je tijelu potrebno manje energije da bi vas održalo na životu.