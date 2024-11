Da, moguće je! Evo kako prikriti sijede bez trajnih boja

Ali ako još niste spremni postati punopravnom članicom silver teama, to je sasvim OK.

Kako prekriti sijede bez nanošenja trajne boje za kosu, vječno je pitanje koje muči mnoge.

Srećom, izvesti ovo u praksi nikada nije bilo lakše: postoji više opcija za prekrivanje sijedih bez pribjegavanja jakim trajnim bojama ili redovitom izvlačenju pramenova.

Sprejevi i puderi za izrast

Sprejevi i puderi za korijen kose nude brz i privremen način prekrivanja sijedih vlasi: jednostavno odaberite nijansu koja odgovara vašoj prirodnoj boji i nanesite je na izrast. Ovo su izvrsne opcije za one trenutke u kojima se nove sijede vlasi tek počinju pojavljivati ​​ili vam je potrebno brzo rješenje između bojenja. Djeluju upravo kao korektori za podočnjake, samo za kosu, te dolaze u brojnim nijansama i formulacijama. Budući da su sprejevi i puderi za izrast privremeni, obično će se isprati nakon jednog šamponiranja. Iako ponekad može izgledati da ih je komplicirano nanijeti te da naprave puno problema zbog kasnijeg čišćenja mrlja, većina ih se vrlo jednostavno aplicira. Također, mnogi ih vole jer imaju dodatnu prednost stvaranja punoće u korijenu ili popunjavanje tjemena zbog prorijeđene kose.

Polutrajna boja za kosu - preljevi

Dok trajne boje prodiru u vlas i čine je poroznijom, polutrajne boje prekrivaju samo vanjski sloj kose, bez mijenjanja prirodne pigmentacije ili upotrebe sredstava za izbjeljivanje. Usporedili bismo ih i s lakom za nokte: prekrivaju površinu bojom, ali se s vremenom istroše bez ostavljanja traga - i bez utjecaja na kvalitetu vlasi. Dostupne su u nizu opcija, od praktičnih proizvoda koji se mogu koristiti pod tušem do onih koji se nanose na suhu kosu, baš kao boja, i ostavljaju da odstoje prije ispiranja.

Za najbolje rezultate odaberite formulacije koje nude živopisnu boju i slijedite upute na pakiranju kako biste postigli prirodan i dugotrajan intenzitet. Imajte na umu to da će većina polutrajnih boja samo nijansirati kosu, nudeći djelomično prekrivanje sijedih, a to može trajati između četiri i 12 pranja ili do šest tjedana. Mnogi su oduševljeni rezultatima jer zahvaljujući nježnom, difuznom prekrivanju kosa dobiva sjaj, a uspijevaju kamuflirati i sijede ako ih nemate previše. Polutrajna boja za kosu također je izvrstan način eksperimentiranja različitim tonovima jer znate da rezultati neće trajati vječno.

Kolor šamponi

Za dugotrajniji rezultat isprobajte kolor šampone, a oni se smatraju zlatnom sredinom između polutrajne i trajne boje za kosu. Ovakvi proizvodi djeluju tako da prodiri u vanjsku kutikulu vlasi jer sadrže razvijač bez amonijaka, a on otvara njihovo 'stablo' prije nanošenja boje. To omogućuje da kolor šamponi dulje traju od polutrajnih boja, a istovremeno smanjuju oštećenje tipično za one trajne jer ne prodiru kroz cijelu vlas. Osim toga, nude veću pokrivenost, skrivajući do 70 posto sijedih, te obično traju do 28 šamponiranja ili šest tjedana prije nego što izblijede.