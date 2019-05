Da je fizička aktivnost dobra za zdravlje svi dobro znamo, ali da ovako utječe na mozak nitko nije ni slutio

Američko znanstveno istraživanje pokazalo je da i umjerena fizička aktivnost može usporiti znakove starenja mozga

Ljudski mozak s godinama uobičajeno se smanjuje i njegov volumen smanjuje se oko 0,2 posto godišnje do 60. godine života a intenzivnije smanjivanje mozga povezano je s kognitivnim problemima, navodi tim Nicole Spartano s medicinskog fakulteta sveučilišta Boston u časopisu JAMA Network Open.

Njihovo novo istraživanje provedeno na sredovječnim osobama otkrilo je da je svaki dodatni sat proveden u laganoj fizičkoj aktivnosti povezan s 0,22 posto većim volumenom mozga. Provesti 10 do 19 minuta dnevno u umjerenim tjelesnim aktivnostima poput oštrijeg hoda povezano je s 0,29 posto većim volumenom mozga u usporedbi s manje od 10 minuta dnevno laganih aktivnosti.

'Ne bi trebalo biti mnogo prostora u lubanji koji nije ispunjen moždanim tkivom. Ako vidimo mnogo praznog prostora to sugerira da se mozak smanjio i to može biti povezano s demencijom', rekao je Spartano za Reuters.

Otkriće da je najmanja razine fizičke aktivnosti povezana s manjim volumenom mozga čak i u srednjim godinama sugerira 'da neke odrasle osobe ulaze u starije godine s manjim volumenom mozga što ih dovodi u nepovoljniji položaj u pogledu održavanja ionako smanjenog moždanog tkiva', navodi se u radu.

Yaakov Stern, profesor neuropsiholiogije na sveučilištu Columbia u New Yorku koji nije bio ukljčuen u istraživanje ukazuje na to da je istraživanjem proučavana samo veza između fizičkih aktivnosti i volumena mozga a ne i kognitivnih funkcija i rizika za demenciju. Napominje da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se to razjasnilo.