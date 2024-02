Cipele i tenisice koje svi žele: U posljednja tri mjeseca najviše su traženi baš ovi modni komadi

Listu najpopularnijih komada u posljednja tri mjeseca predvodi torba Margaux brenda The Row, s kakvom su viđene slavne dame poput Kendall Jenner, Zoë Kravitz i Jennifer Lawrence i čija cijena u maloprodaji iznosi do 6500 eura. Pretraživanja torbi siluete tote, kakva krasi i model Margaux brenda The Row, na Lystu su ovog tromjesečja porasla za 63 posto, odnosno za 198 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Poput Miuccie Prade, bivša spajsica Victoria Beckham zadovoljno trlja ruke. Kada je dokumentarac o njezinom suprugu u listopadu osvanuo na Netflixu, potražnja za krpicama s njezinim potpisom na Lystu je porasla za 68 posto.