Čini li vam se da je ovog mjeseca sve 'umrtvljeno'? Izvanredno rijetka planetarna shema remeti planove

Jeste li uočili da vi i vaši planovi stojite na mjestu, da vam ljudi sporo odgovaraju na upite i da općenito vlada učmalost? Ovo je dobar opis stanja u izuzetno rijetkim razdobljima poput ovog, kad su brojni planeti dugo u istom znaku i pritom retrogradni: Merkur je cijeli srpanj u Raku, Venera u Blizancima, Mars u Ovnu, Jupiter, Saturn i Pluton u Jarcu, Neptun u Ribama i Uran u Biku. Takav planetarni raspored ukazuje na sporost u razvoju situacije i dugo zadržavanje statusa quo

Moguće je da vas prati osjećaj beznađa i zarobljenosti između životne faze koja je završila i druge koja još nije počela. Najgore bi bilo da se prepustite analiziranju svojih ranijih pogrešaka i osuđivanju samih sebe zbog toga što se stvari ne odvijaju najbolje. Problem je globalan i ne proizlazi iz vašeg djelovanja. Posvetite se isključivo objektivnom promatranju situacije i traženju rješenja. Mnogi od vas će ih naći na mjestima koje se nisu otprva sjetili provjeriti.

Stvari će se postupno micati s mrtve točke nakon prvih desetak dana kolovoza, no globalna kriza vladat će najmanje do početka prosinca, kad će Jupiter i Saturn trajno izaći iz Jarca, a možda i do 6. siječnja, do kad je planet borbe i akcije Mars u agresivnom Ovnu. U međuvremenu nastojte biti što prilagodljiviji i budite blagi prema sebi i bližnjima.