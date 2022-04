Bruno Šimleša: U ove dvije godine bili smo u najvećoj psihološkoj krizi ikad i umjesto na institucije, naučili smo se oslanjati jedni na druge

Poznati sociolog, predavač i najtiražniji hrvatski autor knjiga iz područja popularne psihologije i duhovnosti nedavno je objavio desetu knjigu '(P)ostati zdrav (kako da srce i um postanu tvornica lijekova)', kojom slavi 20 godina karijere i koju je ovog tjedna predstavio u Zagrebu, a nastavlja je promovirati u ostatku Hrvatske. Nakon 'Ljubavologije' i 'Škole života' – orijentiranih na ljubav i međuljudske odnose – novo izdanje bazirano je na zdravlju, a Bruno Šimleša kombinira osobno iskustvo pomoći oboljelima od raka i zaključke znanstvenih istraživanja koji dokazuju utjecaj uma na tijelo. O novoj knjizi, kao i faktorima koji utječu na naše zdravlje i na koje možemo sami utjecati, strahovima od rata i pandemije, teorijama zavjere i drugim temama rado je govorio za tportal

Očekivao sam da će biti tražena, ali iskreno, ovo nas je oduševilo. No više od same brojke prodanih primjeraka raduju reakcije. I ljudi koji se bore za zdravlje, a koji su osnaženi, ali i oni iz njihove okoline zahvale na nekom korisnom savjetu. Jer okolina često ima najbolje moguće namjere, ali često ih ne zna provesti u djelo. A ulog je velik, najveći, pa je ključno da damo sve od sebe.

Vaše knjige dožive slovenska, srpska, makedonska i albanska izdanja. Koliko vam to daje vjetar u leđa i možete li danas živjeti isključivo od prodaje knjiga?

Danas mogu, nakon samo 20 godina spisateljske karijere :)

Namijenjena je svima koji se bore za zdravlje, ali i članovima njihove okoline da otkriju kako biti najbolja moguća podrška svojim voljenima. Koje su to tehnike samopomoći?

Namijenjena je i svima koji nemaju problema sa zdravljem jer je o zdravlju dobro misliti dok smo zdravi. Kada saznamo ozbiljnu dijagnozu, većini ljudi otvori se tlo pod nogama i tada je važno što prije vratiti osjećaj kontrole. Neki će to postići odabirom liječnika, nekim promjenom prehrane ili nekih životnih navika, neki prekidom nekih odnosa... Mnogi trebaju i stručnu pomoć, što je sasvim razumljivo.

Kako se dogodi ozbiljna bolest, cijeloj obitelji sasvim je u redu da članovi obitelji i prijatelji potraže savjet kako biti najbolja moguća podrška. Oni ne bi trebali opterećivati oboljelu osobu, već prijatelje, psihoterapeute... Jedna od najčešćih pogrešaka okoline jest da pokušavaju prebrzo i prenasilno podići raspoloženje svojim voljenima. Kada kažu da im je loše ili da ih je strah, onda negiraju njihovo stanje i počnu sipati floskule. To ne pomaže. Trebamo biti njihova emocionalna sjenka i prihvatiti to kako se osjećaju, a ne govoriti - ma nije to ništa, bit će bolje, samo digni glavu... Ne, tada trebamo spustiti glavu i onda se zajedno dići s poda, kada je to moguće.