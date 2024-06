Briljira stilom: Lijepa Hrvatica proglašena je najbolje odjevenom

View this post on Instagram

Ako itko može nositi i iskombinirati, napisali su, plisiranu suknju i kožni Hard Rock Cafe prsluk, onda je to Mühl.

Inače, Nika Mühl je tek četvrta hrvatska košarkašica koja je zaigrala u WNBA ligi nakon Koraljke Hlede, Vedrane Grgin i Ivane Dojkić.

'Draft je za mene predivno iskustvo i jako, jako sam zadovoljna time gdje sam završila. Seattle mi je definitivno bio favorit i tamo sam željela ići već nakon prvog razgovora s njima. To je klub koji ima četiri osvojena prvenstva, najviše u ligi u povijesti! Oh, kad samo vidiš koje su igračice prošle kroz Seattle, sve redom legende, čast je biti njihov izbor. To je za mene velika čast', rekla je Nika u ranijem intervjuu za tportal.