Od Zagreba do ugovora u WNBA ligi: Nika Mühl živi svoj košarkaški san

Tako se upisala u povijest jer je nakon čak 26 godina postala tek druga Hrvatica koja je to postigla. Prije nje to je uspjela ostvariti 1998. godine Zagrepčanka Koraljka Hlede kao visoki četvrti izbor Detroita.

Kakav je osjećaj biti dio svijeta WNBA lige?

'Od završetka studija do WNBA drafta sve mi je bilo nerealno, ali i prelijepo. Iskreno, jako mi je lijepo bilo vidjeti koliko pažnje dobiva ženska košarka jer na to sam najmanje navikla u životu. U Hrvatskoj sam se navikla na to da ženska košarka dobiva više negativnu nego pozitivnu pažnju. Iskreno, moje četiri godine u Americi bile su popraćene pozitivom i sve to dalo mi je nade da bi se tako nešto moglo dogoditi i u Hrvatskoj, gdje su općenito svi ženski sportovi, ne samo košarka, u drugom planu.'

Kako ste doživjeli WNBA draft u New Yorku i sav taj glamur?

'Draft je za mene predivno iskustvo i jako, jako sam zadovoljna time gdje sam završila. Seattle mi je definitivno bio favorit i tamo sam željela ići već nakon prvog razgovora s njima. To je klub koji ima četiri osvojena prvenstva, najviše u ligi u povijesti! Oh, kad samo vidiš koje su igračice prošle kroz Seattle, sve redom legende, čast je biti njihov izbor. To je za mene velika čast.'

Poznato je da ste zbog problema s vizom propustili prvih nekoliko utakmica, no nema sumnje da vam se posebno urezao debitantski nastup za Seattle Storm u pobjedi nad Indiana Feverom. Ipak ste doživjeli ovacije publike.

'Nakon utakmice sam izjavila da sam se tresla od treme i uzbuđenja. Zaista je to bilo nestvarno i potpuno nadrealno iskustvo! Uvijek sam govorila da nisam ni sanjala o ovakvim stvarima jer su mi se uvijek činile izvan dosega. Ali ponavljam, vjerovala sam svom radu i vjerujem da sam zaslužila biti u WNBA ligi.'

Kad ste odabrani na WNBA draftu, prvo ste poletjeli u zagrljaj sestri. Što vam je tada prolazilo kroz glavu?

'Oh, WNBA draft je izazvao puno emocija u meni i, iskreno, dobila sam četiri živčana sloma jer me mučilo što ću odjenuti. Ma to su klasični ženski problemi jer nisam znala kako će to izgledati. Sve je došlo iznenada… Prije nego što sam bila prozvana, to je za mene bio pozitivan stres i samo sam čekala trenutak da čujem svoje ime. Da, bilo je jako emotivno i drago mi je da je moja sestra Hana (igra u NCAA Ball State, op.a.) bila tamo. To mi je najdraže od svega, tamo su bili i moji treneri i moje cure iz sveučilišne ekipe.'

Roditelji su ostali u Hrvatskoj zbog obaveza, ali imali ste osjećaj, istaknuli ste, kao da su uz vas.

'Da, moja obitelj iz Hrvatske nije mogla biti na draftu u SAD-u, ali smo im pokazali snimke slavlja i imala sam osjećaj kao da sam s njima! Te noći dobila sam jako puno čestitki iz Hrvatske, čak i od ljudi koje ne poznajem. Hvala svima na pozitivnim riječima i podršci.'