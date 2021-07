Brend koji je napravio apsolutnu revoluciju u beauty svijetu napokon je stigao u Hrvatsku – K18 Hair!

K18 Hair obožavaju brojni svjetski celebrity-ji, bazira se na inovativnoj biotehnologiji, a potrebne su samo 4 minute za kosu iz snova!

Proizvod o kojem bruji cijeli beauty svijet napokon je stigao i kod nas – K18 Hair! Radi se o nečemu posve revolucionarnom, što nadmašuje bilo koji proizvod na tržištu, kada je u pitanju obnova i njega kose. I baš poput same tehnologije koja stoji iza brenda K18 Hair, posebna je i priča o njegovom osnutku. Naime, K18 nije nastao u laboratoriju, poput većine proizvoda za kosu, već je stvoren računalnim putem.

Suveen Sahib, suosnivač K18 Biomimetic Hairscience, nakon razgovora s jednom kolegicom o problemima s kojima se većina ljudi susreće kad se radi o kosi i proizvodima za njezinu njegu, doživio je trenutak prosvjetljenja i spoznao svoju misiju. Napustio je tehnološku industriju te se posvetio istraživanju kose s aspekta biotehnologije. Nakon desetljeća mapiranja cijelog keratinskog genoma koji čini ljudsku kosu, Sahib je u suradnji s vrhunskim europskim znanstvenikom iz područja bio inženjeringa, profesorom Arturom Cavaco–Paulom, došao do zapanjujućih rezultata. Opsežna istraživanja rezultirala su revolucionarnim i inovativnim proizvodima koji garantiraju oporavak i obnovu oštećene kose pomoću molekularne tehnologije. Oni su otkrili kako se oštećenja kose uzrokovana kemijskim tretmanima (izbjeljivanje, bojanje), termičkim i mehaničkim oblikovanjem te utjecajem okoliša mogu minimizirati, izbjeći ili popraviti kontroliranom uporabom proteina ili peptida.

K18 formula sadrži patentiranu tehnologiju koja se razvila iz analize čak 1242 dekapeptida, koji pokrivaju čitav keratinski genom (vlaknasti strukturni protein od kojeg se kosa sastoji). Od svih promatranih peptida, jedan se posebice izdvojio sa svojom, gotovo čarobnom moći da vrati oštećenu kosu u njezino izvorno, mladenačko stanje – danas je taj peptid poznat kao patentirani K18 Peptide™. On prodire u središte svake oštećene vlasi te zahvaljujući svojoj savršenoj veličini i strukturi, povezuje prekinute lance i obnavlja disulfidne veze. Kosa je time obnovljena i vraćena joj je snaga, mekoća, glatkost i lepršavost.

Naime, oštećenja na kosi nastaju pucanjem polipeptidnih lanaca, koji čine unutarnju strukturu kose. Ovi lanci su zaslužni za jakost i elastičnost kose, a njihovim slabljenjem i odvajanjem kosa gubi svoju otpornost i snagu. Drugim riječima, gubi onaj izgled i osjećaj zdrave kose kojem svi težimo. Važno je napomenuti kako se K18 ne ispire (tzv. leave-in proizvodi), što nije slučaj kod ostalih proizvoda za njegu kose, poput regeneratora i maski.

K18 Hair dolazi u dva oblika – kao maska za kosu i kao sprej. Oba proizvoda iznimno su jednostavna za korištenje. Nakon pranja šamponom, bez upotrebe regeneratora, na još uvijek vlažnu kosu (kratko prosušenu ručnikom) nanosi se vrlo mala količina maske, od vrhova prema korijenu , potom se čeka 4 minute kako bi sastojci počeli djelovati. Nakon isteka 4 minute, bez ispiranja, može se nastaviti s oblikovanjem kose po želji. Maska je namijenjena za profesionalnu i kućnu upotrebu, dok se u salonu ona kombinira sa sprejom. Tu je postupak sličan prethodnom, osim što se sprej nanosi na vlažnu kosu prije samog tretmana.

K18 Hair dobitnik je brojnih nagrada za izvrsnost, od kojih se ističu Elle 2020 Future of Beauty Awards, kada je proglašen jednim od najuzbudljivijih i najinovativnijih proizvoda u kategoriji proizvoda za kosu, potom The Refinery29 Beauty Innovator Award, gdje je doslovce pomeo konkurenciju u području njege kose te New Beauty Innovation Award Winner, kao pobjednik na području inovacija. Obožavaju ga priznati frizeri i stilisti, no i brojni svjetskih celebrityji, među kojima je Khloe Kardashian. „Kosa mi je bila jako oštećena od silnih kemijskih tretmana, kada mi je stilist preporučio ovu masku – koja mi je doslovno oživjela kosu" – oduševljeno je napisala na svom Twitter profilu, gdje je također izjavila kako je doslovce "opsjednuta" ovim kultnim proizvodom.

Glatka, sjajna i zdrava kosa nešto je čemu svi težimo. Ona više ne mora biti samo san – kosa iz snova postaje realnost zahvaljujući ovom briljantnom i čudesnom proizvodu!

K18 Hair može se nabaviti putem službenog webshopa: https://www.k18.hr

Također, zasad je ekskluzivno dostupan u frizerskim salonima: Raptur Hair and Beauty (Dunjevac 2, Sv. Duh, Zagreb) i Hair Saloon Infinity (Ulica Drage Stipca 2, Zagreb)