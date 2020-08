Bluze i veste s ovim detaljem postat će vaš omiljeni izbor u narednim mjesecima

Jesen donosi pregršt noviteta, a jedan od njih vraća se u modu na velika vrata, i to nakon više od dva desetljeća mirovanja

Nedavno smo pisali o jesenskim trendovima na koje morate obratiti pozornost , no valja napomenuti i jedan trend koji se već neko vrijeme najavljuje na sva zvona. Iako će minimalizam dominirati i ove sezone, odjeća s ovim statement detaljem uspješno će isplivati na površinu i postati meta modnih ovisnica.

Takozvane ruffle-collar bluze obožavala je nositi i princeza Diana čije su odjevne kombinacije u 80-ima i 90-ima predstavljale standard odijevanja i bile inspiracija brojnim djevojkama i ženama diljem svijeta.

Ovaj je modni detalj bio veliki hit u 80-ima, a nakon održanih tjedana mode, primijetili smo da se uspavani trend ponovno vraća na modnu scenu u 2020., i to u velikom stilu. Bluze i veste s povišenim ovratnikom s volanima stajlingu daje dozu profinjenosti i romantike, no to ne znači da ih morate nositi u strogim formama koje su poželjne na kraljevskom dvoru.