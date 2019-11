Biti fit lavovski je posao

Omiljena slastica namijenjena za sve one koji žele uživati bez grižnje savjesti od sada dostupna i u Polleo prodavaonicama i na Polleo web shopu

Pronaći balans između uživanja i zdravlja novi je trend u svim područjima života, pogotovo u užurbanom i brzom načinu života kojeg većina živi. Za sve one koji se jednostavno ne mogu odreći slatkog, ali žele pripaziti na ono što prehranom unose u organizam, Kandit je ove godine lansirao na tržište liniju zdravog programa, u svojoj već bogatoj ponudi čokolada – Kandit No Guilt, čokolade bez dodanog šećera.

U Kandit No guilt čokoladama možete uživati bilo gdje i bilo kada - na poslu, faksu, poslije treninga ili navečer dok gledate najdraži film, bez osjećaja krivnje. One su namijenjene baš onima koji paze na svoju prehranu - rekreativcima i aktivnim sportašima kojima se dan vrti oko uravnotežene prehrane i treninga, trudnicama i mamama koje paze na liniju te svima koji žive zdravijim načinom života. Zbog svog posebnog sastava pogodna je i za dijabetičare pa ju preporučuje i Hrvatski savez dijabetičkih udruga.

Razmišljanja poput - koliko moram vježbati da “potrošim” ovaj trenutak uživanja – ne mora nas više zabrinjavati jer su Kandit No guilt čokolade savršeno rješenje. Čokolade bez dodanog šećera sa 84% kakaa ili mliječne čokolada sa 34% kakaa s najkvalitetnijim bademima samo su dio linije proizvoda No guilt . Mnogi će biti sretni što čokolada s 84% kakaa nije gorka jer sadrži steviju i ulje naranče, što joj dodatno oplemenjuje okus. No guilt 84% kakaa od sada je dostupna i kao čokoladni prutić od 30g pa vam može biti uvijek pri ruci. Za one koji vole čistu tamnu čokoladu, Kandit od nedavno ima i No guilt pure 84% te dragee s bademom ili lješnjakom. Bitno je naglasiti da te čokolade sadrže i 29% dijetalnih vlakana.

„Kandit se ove godine, s linijom No guilt, potvrdio kao tvrtka koja prati svjetske trendove i promišlja o sve istančanijim zahtjevima potrošača. Od početka godine, kad je linija krenula na tržište, dobivamo samo pozitivne komentare sa svih strana. Potvrda našeg dobrog smjera je i ulazak linije od 6 proizvoda No guilt u Polleo sport te očekujemo uspješnu suradnju, posebno jer je smo pri razvoju čokoalada vodili računa o prehrani sportaša“ navodi Tihana Kostenko, direktorica marketinga Kandita. Polleo sport , lider u industriji i ambasador aktivnog života i uvrstio je No guilt u ponudu u svojim centrima u Hrvatskoj, a preko web shopa otvorio je prodaju i u Sloveniji i Austriji. U Polleu istiću da je Polleo Sport predan edukaciji I motivaciji potrošača o važnosti zdravog življenja. „Predstavljanjem Kandit No sugar added čokolada na našim prodajnim mjestima, dajemo kupcima mogućnost da se zaslade bez grižnje savjesti te želimo pokazati kako živjeti zdravo i aktivno nije kazna, već stil žvota koji pojedinac odabire za sebe svaki dan“ – izjavila je Virna Jogunica, direktorica marketinga Polleo Sporta.

Jučerašnje predstavljanje ove suradnje nisu propustili Ana Begić Tahiri, Mijo Matić, Mario Valentić te mnogobrojni influenceri koji su oduševljeni ovom čokoladom. Sve je više zaljubljenika u zdravi način prehrane, onih koji prelaze na vegetarijanski način prehranu ili onih koji samo žele zamijeniti naviku uživanja u nezdravoj hrani zdravijim, a jednako ukusnim čokoladama. Uz Kandit čokolade bezbrižno uživajte u neodoljivim i zdravim slasticama. Više informacija o ovim čokoladama potražite na: https://kandit.hr/no-guilt