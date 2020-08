Bila sam nezadovoljna sobom i dugo mi je trebalo naučiti prihvatiti svoj izgled

Glumica i pjevačica Jessica Simpson ne krije kako se dugo borila s vlastitim samopouzdanjem

'Stalno sam se užasavala da će netko vidjeti kožu na rukama koju sam skrivala. Nakon što sam rodila Birdie, stanje se ponovno pogoršavalo. Bilo mi je neugodno pozirati suprugu dok me je snimao s kćerkicom jer sam stalno vidjela to crvenilo', prisjeća se Jessica koja se proslavila ulogom u komediji 'Dukes of Hazzard' s Johnnyjem Knoxvilleom.

Vremenom je, dodaje, stekla samopuzdanje i naučila prihvatiti svoj izgled.

Ipak, oscilacije u težini, kaže, prisutne su od teen vremena kad je još kao tinejdžerica morala radi karijere smršavjeti 15 kilograma jer su to od nje tražili iz diskografske kuće.