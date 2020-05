Ljeto samo što nije tu, a kako bi vaša koža ponovno zablistala nakon vremena provedenih u izolaciji, evo nekoliko sjajnih beauty tretmana koje možete napraviti i vlastitom domu

Ako još niste ugrabili tretman kod vaše kozmetičarke kako biste se doveli u red nakon mjeseci provedenih u izolaciji kad nam je, budimo iskreni, izgled bio na zadnjem mjestu, evo nekoliko genijalnih do it yourself ideja za beauty rituale koji će donijeti osmijeh na vaše lice.

Manikura

Užasava vas pogled na vaše nokte? Evo prilike da se konačno s time pozabavite. Obzirom na stalno pranje i korištenje dezinfekcijskih sredstva koja dodatno isušuju ruke, ni nokti nisu u puno boljem stanju. Prvo ruke dobro hidratizirajte, uredite nokte i uklonite kožicu, a zatim možete im dati živosti s pravom proljetnom manikurom poput nove francuske manikure ili vesele varijante u duginim bojama.

Masaža i gimnastika lica

Ako ste i vi među onima koji na polici imate roler za lice od žada na koji ste potpuno zaboravili, aktivirajte ga. Ako ovoj beauty rutini dodate i nekoliko minuta gimnastike za lice ujutro ili prije spavanja, brzo ćete početi primjećivati promjene.