Tri esencijalna proizvoda za svaku kozmetičku torbicu

Eisenberg Paris donosi osnovne proizvode za svakodnevnu beauty rutinu

Žensku torbicu gotovo je nemoguće zamisliti bez one kozmetičke, koja u svakom trenutku na dohvat ruke pruža SOS njegu kada je potrebno. Sadržaj svakako varira, što ponajprije ovisi o vlasnici i njenim beauty i makeup navikama. Bilo da je riječ o ljubiteljici prirodnog izdanja ili ipak nešto glamuroznijeg looka, Eisenberg Paris donosi 3 must have beauty proizvoda, uz pomoć kojih u svakom trenutku možete zablistati i u potpunosti osvježiti svoj izgled, a ten održati prirodnim i zdravim tijekom čitavog dana.

Essential Correcteur Précision (5 ml) / 245,00 kn

Riječ je o beauty čarobnjaku koji ne zauzima puno mjesta, a u određenom trenutku može riješiti brojne probleme i situacije kao što su nesavršenosti kože ili tamni krugovi oko očiju. Precizni korektor prikladan čak i za područje oko očiju i osobe koje nose kontaktne leće trenutačno prekriva nesavršenosti poput tamnih krugova, crvenila, ožiljaka i pigmentacijskih mrlja uz profesionalnu preciznost i to iz prvog pokušaja! Tekuća, mekana i lagana tekstura sadrži neven u kombinaciji s Trio-Molecular® formulom te omogućuje savršeno prekrivanje i hidrataciju tijekom 8 sati. Može se koristiti prije podloge te za popravljanje šminke tijekom dana.

Pure White White Hand & Nail Cream (75 ml) / 605,00 kn

Ruke kao uvijek vidljivi dijelovi našeg tijela svakako među prvima šalju poruku o vlastitoj njezi kože. Promjene temperature, sunce ili agresivna sredstva za čišćenje samo su neki od neprijatelja koji narušavaju njihovu ljepotu. Pure White Hand & Nail Cream bogata je krema koja s ekstraktom runolista djeluje antioksidantski te sprječava starenje, dok se cvjetni ekstrakt tratinčice i vitamin C učinkovito bore protiv pojave tamnih mrlja. Shea maslac intenzivno restrukturira i pomaže u obnovi, a rezultat su jači nokti i svilenkasto meke ruke već s prvim nanošenjem.