Ana de Armas nadmašila je samu sebe u prozirnoj haljini s draguljima

Ana de Armas oduševila je na crvenom tepihu na premijeri svog filma ' Ballerina ' u Tokiju, odabravši glamuroznu crnu haljinu obogaćenu svjetlucavim detaljima.

Glumica je blistala u kreaciji od prozirne tkanine, koja je bila ukrašena draguljima duž torza. Glamuroznost ove maksi haljine dodatno su naglasili dugački rukavi, kao i eteričan kroj uz koji je haljina gotovo lebdjela za njom pred fotoreporterima.

Outfit je upotpunila cipelama s platformom i minimalnim nakitom. Frizura joj je bila jednostavna, u niskoj punđi , s nekoliko nježnih pramenova koji su uokvirivali njezino lice, dok je make-up bio prirodan i suzdržan.

Na crvenom tepihu, Ana je pozdravila obožavatelje širokim osmijehom i čak oblikovala srce rukama. U posebnom trenutku, obukla je tradicionalnu karate uniformu dok je pozirala s olimpijskom medaljisticom Natsumi Tsunoda i redateljem Ren Wisemanom, čime je izrazila poštovanje prema japanskoj kulturi tijekom događaja.

Nakon odmora s Tomom Cruiseom

Ova javna pojavljivanja uslijedila su nakon ljetnog odmora, koji je Ana de Armas provela sa svojim novim dečkom, slavnim glumcem Tomom Cruiseom. Par je nedavno viđen kako se drži za ruke dok su šetali Vermontom, gdje su pokazali da vezu više nemaju potrebe skrivati.