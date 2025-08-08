DJEVOJKA TOMA CRUISEA

Ana de Armas nadmašila je samu sebe u prozirnoj haljini s draguljima

L.M.B.

08.08.2025 u 11:17

Ana de Armas
Ana de Armas Izvor: Profimedia / Autor: Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Bionic
Reading

Glumica Ana de Armas iznova i iznova servira vrhunska modna izdanja na crvenom tepihu, a u ovoj haljini izgleda - božanstevno

Ana de Armas oduševila je na crvenom tepihu na premijeri svog filma 'Ballerina' u Tokiju, odabravši glamuroznu crnu haljinu obogaćenu svjetlucavim detaljima.

vezane vijesti

Eterična haljina prozirne tkanine

Glumica je blistala u kreaciji od prozirne tkanine, koja je bila ukrašena draguljima duž torza. Glamuroznost ove maksi haljine dodatno su naglasili dugački rukavi, kao i eteričan kroj uz koji je haljina gotovo lebdjela za njom pred fotoreporterima.

Ana de Armas
Ana de Armas Izvor: Profimedia / Autor: Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Outfit je upotpunila cipelama s platformom i minimalnim nakitom. Frizura joj je bila jednostavna, u niskoj punđi, s nekoliko nježnih pramenova koji su uokvirivali njezino lice, dok je make-up bio prirodan i suzdržan.

Na crvenom tepihu, Ana je pozdravila obožavatelje širokim osmijehom i čak oblikovala srce rukama. U posebnom trenutku, obukla je tradicionalnu karate uniformu dok je pozirala s olimpijskom medaljisticom Natsumi Tsunoda i redateljem Ren Wisemanom, čime je izrazila poštovanje prema japanskoj kulturi tijekom događaja.

Nakon odmora s Tomom Cruiseom

Ova javna pojavljivanja uslijedila su nakon ljetnog odmora, koji je Ana de Armas provela sa svojim novim dečkom, slavnim glumcem Tomom Cruiseom. Par je nedavno viđen kako se drži za ruke dok su šetali Vermontom, gdje su pokazali da vezu više nemaju potrebe skrivati.

Tom Cruise i Ana de Armas
Tom Cruise i Ana de Armas Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen/ NEIL HALL

Glumački par sada se priprema za premijeru filma 'Deeper', svoj prvi zajednički projekt. Izvori navode kako su oboje jako posvećeni ovom novom projektu te imaju intenzivan raspored snimanja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UBLAŽAVAJU SIMPTOME

UBLAŽAVAJU SIMPTOME

Tri supernamirnice koje bi žene iznad 50 trebale uključiti u prehranu
OD LANA

OD LANA

Hit na policama Zare: Stigle su najudobnije hlače koje izdužuju figuru
UZ EFEKTAN DETALJ

UZ EFEKTAN DETALJ

Ludo dobar look Severine: U bijelom korzetu izazvala je pravu senzaciju

najpopularnije

Još vijesti