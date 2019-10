Ako se držite ovih pravila, potraga za savršenim trapericama više neće biti noćna mora

Zaljubljenice u modu dobro znaju kako je potraga za trapericama koje savršeno stoje i u kojima se osjećamo kao djevojka od milijun dolara vrlo stresna

Drugi važan aspekt u vezi s tim je da moramo biti pažljiviji u kupovini, s obzirom na okoliš i održivost. Dakle, ako kupujemo komade koje nećemo nositi (i stoga ih baciti) onda u čemu je stvar?

Evo nekoliko korisnih savjeta:

Ne povodite se za trendovima

'Naše zlatno pravilo prilikom pronalaženja vašeg savršenog para traperica jest ignoriranje sezonskih trendova', ističe direktorica 7 For All Mankind Francesca Toninato, a s time se slaže i Zahra Ahmed direktorica brenda DL1961, podsjećajući kako modni trendovi dolaze i odlaze, ali traperice koje vam dobro stoje i laskaju vašoj figuri uvijek su in.

Budite otvoreni za eksperimente

S druge strane, zašto ne bi ste nekad isprobali kroj traperica koji ste prije zaobilazili, možda se ugodno iznenadite.

Pokrivač brenda L'Agencea Jeff Rudes ističe kako biste trebali biti spremni isprobati nešto neočekivano. Slično tome, Paige Adams-Geller iz istoimene etikete Paige kaže da biste mogli biti ugodno iznenađeni pokušavajući nešto novo i izvan vaše 'sigurne zone'.

Pripazite na kvalitet trapera

Nimalo nebitan aspekt prilikom kupnje traperica je i kvaliteta trapera, odnosno koliko gube formu prilikom nošenje.

Osnivač poznatog brenda Rag & Bone Marcus Wainwright podsjeća na to: 'Prilikom kupnje dobro pogledajte kakav je kvalitet trapera'.

Udobnost

Važan faktor pri odabiru traperica je i njihova udobnost te kako se u njima osjećate. Stoga prilikom kupnje isprobajte možete li čučnuti i ustati bez puno problema, upozorava osnivačica brenda Paige Paige Adams-Geller.