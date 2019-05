5 razloga za posjet Hvaru

Otok po imenu Hvar je jedno od rijetkih odredišta na Jadranu koje nudi… baš sve

Ako tražite prikladnu destinaciju za relaksaciju vašeg umornog fizičkog tijela, buđenje zaspalog duhovnog bića ili jednostavno dobar triger koji će zapaliti iskru umjetničke kreativnosti i nanovno rođene životne inspiracije, otok Hvar je savršeno mjesto.

One od vas koji traže zabavu očekuju tako party klubovi, beach barovi i apsolutna nepredvidljivost života, od sumraka do zore. One koji traže kadar za savršenu Instagram fotku sa hashtagom #foodporn kao i sve iskrene ljubitelje dobre hrane čeka tradicionalna otočka kuhinja koja je ostala tradicionalna ili pak tradicionalna otočka kuhinja pretvorena u fine dining iskustvo, takva kakva bi razigrala maštu i najizbirljivijeg foodieja.

Kada tome pridodamo prirodu čija je ljepota s onoga svijeta a sretnim Hvaranima dana na dar; kada uključimo zanimljive mogućnosti za zgodne adrenalinsko-sportske akcije na kopnu i moru kao i sva skrivena wellness utočišta na otoku, kladimo se kako bi mogli vrlo lako pomisliti da savršenstvo ipak postoji, i da ste vi kao hvarski gost savršenstva dio.

Poklonite nam par minuta vašeg dragocjenog vremena da vam ispričamo neke zanimljive činjenice o Hvaru te tako bar donekle objasnimo zašto i Hrvati i stranci vole ovaj otok na način da mu se nakon ljubavi na prvi pogled često, uvijek iznova opčarani, vraćaju. Nemoguće je, naravno, spomenuti sve vrijednosti Hvara u tako kratkom tekstu, niti se može, na našu žalost, dočarati energija koja veže zemlju, more i ljude koji na otoku žive i koji na otok doplove. Ali možemo (i hoćemo) vam probati ispričati bar jedan mali dio te lijepe hvarske priče. Onaj energetski, ovisnički dio ćete jednoga dana, ako ste dovoljno sretni da budete hvarski posjetitelj, osjetiti i sami.