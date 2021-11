'Velika' je najzabavnija serija koju trenutačno možete pogledati na domaćem HBO-u

...samo nemojte iz nje učiti povijest jer njezin autor, Tony McNamara, prema povijesnim činjenicama povezanim s vladavinom Katarine Velike ima vrlo fakultativan odnos, a i samu seriju po žanru naziva 'antihistorijskom'.

Kada smo se zadnji put susreli s Katarinom Velikom onako kako je vidi Tony McNamara, a glumi Elle Faning, bilo je to na kraju prve sezone serije 'Velika', kada je na dvoru ruskog cara Petra III došlo do totalne kuke i motike. Naslovna junakinja pokrenula je prevrat u kojem je naumila s prijestolja srušiti vlastitog supruga i zamijeniti ga, usput je saznala da je trudna - i to ne s voljenim ljubavnikom, nego upravo s carskim supružnikom, a carski dvor, i inače poprište svakojakih muka i okrutnosti, postao je i mjesto brutalnog krvoprolića.