U zagrebačkom Kinu SC otvoren Animafest

Svjetski festival animiranog filma - Animafest Zagreb, otvoren u ponedjeljak u Kinu Studentskog centra, donosi u svom ovogodišnjem, 30. izdanju više od tristotinjak filmova u raznim programima

"Idemo u jesenjem izdanju, no nadam se da ste zadržali proljetni žar za animaciju", dodala je producentica Paola Orlić.

Otvorivši festival pročelnica Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba Milana Vuković Runjić smatra kako je odgoda Animafesta s lipnja na rujan bila izvanredna odluka "jer je nemoguće zamijeniti iskustvo zajedničkog gledanja filmova, a potom i razmjene doživljaja nakon toga".

Na Animafestu najgrađivaniji autor animiranih filmova primio Nagradu za životno djelo

Nagradu za životno djelo švicarskom animatoru Georgesu Schwizgebelu, uručila je na otvorenju predsjednica Vijeća Animafesta Margit Antauer, rekavši kako je on jedan od onih koji se jako dobro sjećaju početaka tog festivala, jer je još 1974. za prvijenac "Ikarov let" dobio svoju prvu nagradu na Animafestu, a s ukupno sedam nagrada i tri posebna priznanja najnagrađivaniji je autor u povijesti zagrebačkog festivala.

Zahvalivši na nagradi, Schwizgebel, koji danas slavi 76. rođendan, rekao je da je sretan što je tako puno puta ovdje dobio nagradu, a osobita mu je čast što je sada primio i Nagradu za životno djelo.

Animafest mu je priredio i retrospektivu, a u Galeriji Kranjčar otvorit će mu se i izložba "Majstor poetskih vizija", sa šezdeset sličica, slika i crteža iz njegovih filmova.

Svoju ovogodišnju Nagradu za izniman doprinos proučavanju animiranog filma dodijelio je Chrisu Robinsonu, kanadskom animacijskom kritičaru i umjetničkom ravnatelju Međunarodnog festivala animiranog filma u Ottawi.

Robinson, koji će na međunarodnom znanstvenom skupu Animafest Scanner imati predavanje "Did Animation Stop Being Funny?", zahvalio je video-porukom, poručivši da je, kada su mu javili da je upravo on dobitnik te nagrade, mislio da je riječ o šali jer "nikada ništa ne dobiva".

Nagradu za najbolju školu animacije u ime Poljske škole za film, televiziju i kazalište u Łódźu primila je Joanna Agata Jasińska-Koronkiewicz.

Riječ je o jednoj od najstarijih i najprestižnijih filmskih škola u svijetu koja će se na festivalu odabranim filmovima predstaviti 1. listopada.

Ovogodišnje, 30. izdanje Animafesta održat će se u Kinu SC, Teatru &TD, Kinoteci te na brojnim drugim gradskim lokacijama.