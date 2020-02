U 90-oj godini preminuo akademik Dubravko Jelčić

Istaknuti hrvatski književnik, književni povjesničar i nekadašnji saborski zastupnik akademik Dubravko Jelčić preminuo je u petak 28. veljače u Zagrebu u 90. godini, izvijestila je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)

Akademik Jelčić rođen je 6. studenoga 1930. u Požegi. Zbog širenja antikomunističih letaka jugoslavenski ga je režim 1945. kao maloljetnika osudio na 18 mjeseci zatvora, a kaznu je izdržavao u Staroj Gradiški.

Diplomirao je 1956. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1974. doktorirao disertacijom o Josipu Kosoru i autohtonosti ekpresionizma u hrvatskoj književnosti.

Od 1956. do 1960. bio je srednjoškolski profesor i zatim dramaturg Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, potom srednjoškolski profesor u Travniku, a od 1960. do 1993. asistent, viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik u Institutu (kasnije Zavodu) za književnost HAZU.

Za redovitog člana HAZU, u Razredu za književnost, izabran je 1992., a od 1983. bio je član suradnik. Od 1998. do 2003. bio je tajnik Razreda za književnost, a od 2004. do 2010. član Predsjedništva HAZU. Jelčić je bio i urednik Akademijinog časopisa Forum. Od 2010. do smrti bio je voditelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Požegi.

Akademik Dubravko Jelčić bio je zastupnik HDZ-a u Zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora od 1995. do 1999. Od 1990. do 1992. bio je potpredsjednik Matice hrvatske.