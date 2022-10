'Tri tisuće godina čežnje' - film o ljubavi, samoći i bajkama koji će vas očarati, a možda i zagnjaviti

Vizualno prekrasan, emotivno dubok, sa sjajnima Tildom Swinton i Idrisom Elbom, ovaj najnoviji film Georga Millera može očarati, ali i zagnjaviti, već prema tome kako ste raspoloženi.

Duh utjelovljen u prekrasnom i zanimljivom Idrisu Elbi Alithei nudi nešto razrađeniju verziju klasičnog dila iz priča o duhu iz boce - neka zaželi tri želje, ali želje koje su istinske želje iz dubine njezine duše, i on će ih ispuniti. To će mu osigurati i slobodu od zatočeništva u boci, dakle, i on tu ima neke svoje interese. Alithea je sumnjičava.

Osim što se glavna junakinja, kao naratologinja, sjajno kuži u priče pa zna da sve to s duhom iz boce, zlatnom ribicom i željama najčešće loše završava jer je često riječ o alegorijama koje upozoravaju na pohlepu, sebičnost i egoizam ljudi, koji zbog takvih želja na kraju budu kažnjeni, Alithea zna da su i duhovi iz boce često varalice. Povrh svega toga, ova sredovječna štreberica poslagala si je svoj samotan život točno onako kako joj paše. Tvrdi da i nema nekih posebnih želja. Više je zanima što džin zapravo hoće i kako je uopće završio u zatočeništvu boce.