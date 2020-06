'The Vast of Night' - slatki niskobudžetni naklon 'Zoni sumraka' koji ćete pogledati s užitkom

Debitantski film mladog Andrewa Pattersona, snimljen praktički za šaku dolara, svježa je, atmosferična i izuzetno zanimljiva verzija priče koja nam je ispričana već tisuću puta s istim elementima koje smo također susreli već tisuću puta. Mirna je večer nad američkim gradićem nedaleko od granice s Meksikom, gotovo svi su na košarkaškoj utakmici osim dvoje tinejdžera koji rade na radiju i telefonskoj centrali i odjednom začuju neobične zvukove iz svemira...

U vrijeme kada je popularnost televizijskih serija gotovo pa zasjenila popularnost filmova, uvijek mi je užitak pogledati film koji doista funkcionira kao samo kao film zato što savršeno govori baš filmskim jezikom i zaokružen je u svojih sat i pol trajanja. 'The Vast of Night' upravo je jedan od takvih filmova i zadivljujuće je kako u njemu njegov mladi autor s vrlo malo novca i još manje specijalnih efekata uspijeva ispričati nevjerojatno uzbudljivu i slojevitu priču.

Strateškim pozicijama kamere, koja u početku samo na određenoj distanci prati naše glavne junake pa im se postupno približava, sjajnim dijalozima i razigranom istragom dvoje glavnih tinejdžera koji na trenutke podsjećaju na Scoobyjevu ekipu, ali nikada ne prelaze u crtićku karikaturu - ispričao je priču koju ćete gledati na rubu kauča, bez obzira na to što u njoj sve do samog kraja nećete vidjeti nijedan specijalni efekt. Niskobudžetni filmovi u zadnje vrijeme gotovo su pa sinonim za komorne drame koje možda jesu izvrsne, ali vas do kraja iscijede naporom i dugim, monotonim kadrovima. 'The Vast of Night' nije to, a nije ni nabrijani blockbuster s puno CGI-ja. On je rijedak, razigran, mali dragulj koji ćete pogledati s velikim užitkom.