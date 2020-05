Još jedna 'Emma' - zato što nam, čini se, nikad nije dosta

U još jednoj filmskoj adaptaciji 'Emme' Jane Austen redateljica Autumn de Wilde odlučila je svoju Emmu učiniti smješnijom i modernijom od drugih kostimiranih, a kostimiranijom od drugih modernih i smješnijih.

Sve na ovom svijetu samo je mijena, ali u jednu se konstantu možemo pouzdati. Hollywoodski filmaši (a i ne samo oni) svako će se malo uhvatiti jednog romana Jane Austen i ponovno ga ekranizirati, ponekad u izvornom, 'vjernom' obliku sa svim onim haljinama nalik na spavaćice i ladanjem po kojem dame i gospoda pluže laganim - a katkad će to učiniti i transplatacijom neke Austeničine priče u moderno doba, kao što je to 1995. godine učinila Amy Heckerling s filmom 'Djevojke s Beverly Hillsa' (Clueless), dosad nenadmašenom, najsmješnijom i najboljom verzijom romana 'Emma' .

No unatoč nenadmašnosti i kultnom statusu toga filma, unatoč desetak drugih adaptacija istoga romana, unatoč dosta popularnoj adaptaciji Douglasa Heckerlinga s Gwyneth Paltrow prije vaginalnih jaja i preglupog Goopa, američka fotografkinja Autumn de Wilde za svoj je filmski redateljski debi također odabrala 'Emmu'. Ne znam je li to zbog pomanjkanja ideja i mašte ili ćemo reći da svaki plodan autor u sebi nosi svoju interpretaciju bezvremenih klasika, pa tako i ovog satiričnog klasika o ljubavi, braku, klasnom statusu i položaju žene u društvu, ali iskreno ću reći da je meni to debilno. Da nije bilo kinematografske suše zbog globalne korona-krize, ne bih se ovom filmu približila ni pomišlju o gledanju.

Uza sve to rečeno, međutim, nova me verzija 'Emme' iznenadila, i to ugodno. Za razliku od svih prethodnih verzija osim Clueless, nova je 'Emma' stvarno duhovita i smiješna, odnosno, s pravom se uvrštava u komedije i satiru. Sve ove druge - osim, ponavljam, Clueless - bile su smiješne samo konceptualno, odnosno svoje su fore donosile u domeni: 'Ahaaaa, da, kužim što si time htjela/htio reći' pa smo si onda svi bili jako ponosni i intelektualno zadovoljni što kužimo spiku. No ovdje je riječ o pravoj komediji, onoj u kojoj ćete se barem triput tijekom filma naglas nasmijati.