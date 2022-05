'Sve u isto vrijeme' odvest će vas na nezaboravno putovanje u kaos paralelnih svemira

Ovaj uzbudljiv, šaren, duhovit i simpatičan film o ženi koja iz svojeg dovoljno kompliciranog života mora uskočiti u paralelne svemire i druge verzije sebe - potpuno je kaotičan. No takav i treba biti.

Jedna od najčešćih stvari na koje se kritičari žale kada je riječ o filmu 'Sve u isto vrijeme' (Everything Everywhere All At Once) - jest to da je film kaotičan. Apsolutno se slažem, ali ne kužim kako to netko može smatrati razlogom za žalbu. Film govori o ženi koja se prisiljena suočiti s različitim verzijama sebe u bezbroj paralelnih svemira, i to više-manje samo nakratko - da bi od različitih verzija sebe 'povukla' različite posebne vještine koje su joj potrebne da bi se borila protiv velikog zla, ali ne i da bi upoznala ili shvatila drugu verziju sebe u koju je odjednom 'uskočila'. Može li takva priča biti ikakva drugačija nego kaotična? Ne može! Čemu onda kenjkanje. Kaos je ovdje default, bez njega ništa ne bi valjalo. No krenimo od početka.