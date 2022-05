'Stubište' podiže žanr stvarnog zločina na novu razinu

Snimljena po izvrsnom (i istoimenom) dokumentarcu o slučaju smrti Kathleen Peterson, za koju je bio optužen njezin suprug, Michael Peterson - HBO-ova igrana serija 'Stubište' bavi se ne samo time tko je ubojica, nego i tko je ubijena, kako je i je li uopće ubijena, zašto je ubijena i zašto neki misle da jest, a drugi da nije. Svemu tome dodana je priča o kompleksnim odnosima, tajnama i lažima u jednoj obitelji, a povrh svega toga autori nam ne daju zaboraviti kako je riječ o krvavoj, groznoj, tragičnoj smrti.

Prije svega, tu je atmosfera. Ne baveći se samo ubojstvom, ova nam serija ipak ni trenutka ne daje zaboraviti da je riječ o groznoj, tragičnoj i krvavoj smrti Evelyn Peterson. Ne samo što počinje pozivom hitnoj službi i strašnim, krvavim prizorima stradale nesretnice, nego tijekom pet epizoda koje su dosad dostupne u nekoliko navrata imamo različite rekreacije njezine smrti, sa svom krvi, zapomaganjem, grgljanjem i ostalim užasima. Do neke mjere, riječ je o eksploataciji i osobno me u par trenutaka odbila i razljutila, ali ti momenti dodaju još jednu dozu strašne napetosti u cijeloj priči.

Napetost je iskazana i vizualno - gotovo svi prizori Michaela i njegove obitelji, pa čak i flashbackovi na sretnu prošlost s Evelyn uglavnom su sivi ili s čini da su sivi, a neprekidno lutanje po kući prepunoj krvavih mrlji uznemirujuće podsjeća na mrlje koje je sve to ostavilo na čitavoj obitelji, iako ih je ona, ruku na srce, imala i prije.

Autor serije, Antonio Campos, servirao nam je jednu doista kompleksnu true crime seriju, u kojoj pitanje nije samo whodunit (tko je to učinio), nego i zašto, kako, je li uopće moguće da je to učinio. Uz vrlo široko pokrivanje karaktera, obiteljskih i međuljudskih odnosa, svim usponima i padovima američkog sudskog i kaznenog sustava, pa i medija koji se bave takvim slučajevima - ovo je nekoliko razina više od uobičajenog true crimea i ne biste to trebali propustiti, voljeli taj žanr ili ne.