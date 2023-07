'Sretni Hank' - serija čiji je najveći adut legendarni glumac iz 'Breaking Bad'

OK, pretjerujem. 'Sretni Hank' nije sasvim nezanimljiv. Govori o sredovječnom profesoru kreativnog pisanja na, kako sam kaže, osrednjem američkom sveučilištu, gdje je ujedno i pročelnik odsjeka za književnost. Zove se Hank Deveraux (glumi ga Bob Odenkirk), cijenjeni je pisac jednog jedinog (ali hvaljenog) romana, cijeli se život osjeća kao da je u sjeni mnogo uspješnijeg oca, koji u trenutku kada počinje priča u seriji, upravo odlazi u penziju s mnogo razvikanijeg sveučilišta Columbia, mrzi oca jer je ovaj ostavio njega i njegovu majku, a popriličan prezir osjeća i prema svojem poslu, studentima i kolegama. U relativno je sretnom braku, kći mu je odrasla i živi odvojeno od njega i žene, Hank je voli, ali ne razumije njezine ograničene ambicije, a općenito je u zreloj krizi srednjih godina, u kojoj je zaključio da je normalno da su ljudi otprilike 80 do 90 posto nesretni, kakve im god bile životne okolnosti.

I sad, sve bi to možda bila i zanimljiva premisa da serija ima bilo kakav fokus, dinamiku i da je barem približno jasno o čemu se tu uopće radi. Jer razlaganje krize srednjih godina jednog sredovječnog, dobrostojećeg, dobro obrazovanog, ciničnog bijelog Amerikanca toliko je prežvakana tema da se uopće ne čini kao tema. To je ekspozicija. To je: 'Dobro, postavili ste situaciju, a što sad?' To je nešto što je možda moglo biti zanimljivo i inovativno negdje sredinom devedesetih, ali danas? I to da su kao glavni uzrok emotivnih previranja stavili kompleks uspješnijeg oca koji te napustio? Može li jednostavnije od toga? Može li prežvakanije? Može. Dodali su tome i polagano rastakanje braka za koji glavni junak misli da je sretan.