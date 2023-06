Šesta sezona 'Black Mirrora' drugačija je od svih dosad i pravi je horor

No ako malo bolje razmislimo, 'Black Mirror' je oduvijek ipak bio horor. Ne u svim epizodama i svakako na svoj način, a i područje 'hororskog' stila potrebno je malo proširiti, što se danas ionako događa s takozvanim elevated hororom, ali ipak horor. U njemu, doduše, nije riječ o zlim NATPRIRODNIM silama koje prijete čovjeku, ali je riječ o IZVANPRIRODNIM. Opasne nuspojave modernih tehnologija mogu biti jednako zastrašujuće kao zombiji, svemirski ljudožderi, demoni i začarane dječje lutke. Tome nas je naučio 'Black Mirror'. I u svim sezonama dosad uspijevao nas je uplašiti.

U šestoj sezoni, koja je odnedavno dostupna na Netflixu, a čekali smo je četiri godine, 'Black Mirror' više je nego ikad dosad otvoreno pokazao da JEST horor. I opet, ne u svim epizodama (zapravo, samo u jednoj - prvoj - nije uopće, u drugima je to u različitoj mjeri) i ne uvijek u klasičnom horor-stilu, ali je veza s tehnologijom sada suptilnija, a konkretni su užasi visceralniji i eksplicitniji. Veza s tehnologijom - koja ipak JEST čudovište koje pokreće sva zla u 'Black Mirroru' - ovdje je suptilnija iz jednog jednostavnog razloga. Tehnologija u stvarnosti od zadnje je sezone praktički sustigla tehnologiju u 'Black Mirroru'. Pandemija je učvrstila našu povezanost s ekranima i tako potaknula razvoj hrpe novih mogućnosti koje zamjenjuju stvaran kontakt, policija u Americi počela je koristiti robotske pse koji doslovno izgledaju jednako kao oni u jednoj epizodi ove serije, moć algoritama nad našim izborima postala je nevjerojatna, a o revoluciji u razvoju umjetne inteligencije da ne govorimo.

'Black Mirror' u takvoj je situaciji malo kiksnuo s moćima predviđanja svih neželjenih učinaka tehnologije, a, ruku na srce, pokazalo se i da je s nekim predviđanjima bio pomalo histeričan, što je oduvijek bila glavna mana ove serije. Autore serije to je, čini se, potaklo na to da se pozabave sadašnjošću i prošlošću više nego budućnošću. I potaklo ih je da se malo organskije, 'mesnatije' pozabave ljudima i njihovim užasima, a to nam je konačno razotkrilo 'Black Mirror' kao ono što jest - horor.